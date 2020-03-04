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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:46
M-Audio написав: STIGA написав:
Вопрос к знатокам клуба!
Сейчас при открытии нового пакета требуют вносить аванс, равный комиссии за открытие карты? То есть 2х цены?
Тут у каждого отделения свои порядки. У меня не просили, только комиссию за пополнение без карты. При перевыпуске наличие нужной суммы можно обеспечить самому себе заранее, а вот при первом оформлении - нет.
при перевыпуске наличие двухкратнойсыммы обслуги точно не требуется ... если счет был открыт ранее
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Додано: Чет 05 бер, 2020 01:27
M-Audio написав: STIGA написав:
Вопрос к знатокам клуба!
Сейчас при открытии нового пакета требуют вносить аванс, равный комиссии за открытие карты? То есть 2х цены?
Тут у каждого отделения свои порядки. У меня не просили, только комиссию за пополнение без карты. При перевыпуске наличие нужной суммы можно обеспечить самому себе заранее, а вот при первом оформлении - нет.
теореотически можно чере ИБ с другого счёта, или даже с другого банка
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Додано: Чет 05 бер, 2020 01:33
M-Audio написав: antey718 написав: cohan написав:
подскажите, кто сталкивался
при прочих равных - если платить в Евро, у Симы выгоднее UAH картой или USD картой?
Спасибо!
Лучше гривневой, если платить долларовой, то они конвертируют евро->доллар через гривну.
А, кстати, есть ли в Украине банки, которые так не делают?
То есть позволяют сконвертировать платёж самой платёжной системе?
Или это физически невозможно, если банк декларирует в МПС, что работает с обеими валютами?
возможно у тех банков которые в правилах конвертации не пишут - что доллар и евро они будут конвертировать по своему курсу в гривну.
З.Ы. если что я таких банков не знаю
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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