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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 955956957958

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:46

  M-Audio написав:
  STIGA написав:Вопрос к знатокам клуба!
Сейчас при открытии нового пакета требуют вносить аванс, равный комиссии за открытие карты? То есть 2х цены?

Тут у каждого отделения свои порядки. У меня не просили, только комиссию за пополнение без карты. При перевыпуске наличие нужной суммы можно обеспечить самому себе заранее, а вот при первом оформлении - нет.


при перевыпуске наличие двухкратнойсыммы обслуги точно не требуется ... если счет был открыт ранее
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 01:27

  M-Audio написав:
  STIGA написав:Вопрос к знатокам клуба!
Сейчас при открытии нового пакета требуют вносить аванс, равный комиссии за открытие карты? То есть 2х цены?

Тут у каждого отделения свои порядки. У меня не просили, только комиссию за пополнение без карты. При перевыпуске наличие нужной суммы можно обеспечить самому себе заранее, а вот при первом оформлении - нет.


теореотически можно чере ИБ с другого счёта, или даже с другого банка
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 01:33

  M-Audio написав:
  antey718 написав:
  cohan написав:подскажите, кто сталкивался

при прочих равных - если платить в Евро, у Симы выгоднее UAH картой или USD картой?

Спасибо!


Лучше гривневой, если платить долларовой, то они конвертируют евро->доллар через гривну.

А, кстати, есть ли в Украине банки, которые так не делают?
То есть позволяют сконвертировать платёж самой платёжной системе?
Или это физически невозможно, если банк декларирует в МПС, что работает с обеими валютами?


возможно у тех банков которые в правилах конвертации не пишут - что доллар и евро они будут конвертировать по своему курсу в гривну.
З.Ы. если что я таких банков не знаю
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 10:51

  M-Audio написав:
  antey718 написав:
  cohan написав:подскажите, кто сталкивался

при прочих равных - если платить в Евро, у Симы выгоднее UAH картой или USD картой?

Спасибо!


Лучше гривневой, если платить долларовой, то они конвертируют евро->доллар через гривну.

А, кстати, есть ли в Украине банки, которые так не делают?
То есть позволяют сконвертировать платёж самой платёжной системе?
Или это физически невозможно, если банк декларирует в МПС, что работает с обеими валютами?

После 2014-2015 года все банки Украины стали конвертировать исключительно по своему курсу, - слишко много кто свинорылил эти два года на разнице курсов
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:00

а сертификат сильпо обязательно распечатывать, или можно показать на смарте или продиктовать код?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:05

  uaprofi написав:а сертификат сильпо обязательно распечатывать, или можно показать на смарте или продиктовать код?


да !
продиктовать код точно не проканает ...

показать на телефоне можно тока если у вас суперамолвд экран, и то без гарантий, что проканает ...
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:59

  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:а сертификат сильпо обязательно распечатывать, или можно показать на смарте или продиктовать код?


да !
продиктовать код точно не проканает ...

показать на телефоне можно тока если у вас суперамолвд экран, и то без гарантий, что проканает ...


на кассе самообслуживания срабатывает с экрана смарта
STIGA
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:07

STIGA

срабатывает, если экран качественный и новый считыватель ...
поэтому гарантий что сработает нет ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:34

подскажите, когда баллы зачисляются на эксим бонус?

в моб. приложении статус как провелся уже 1-2 назад.

звоним им и кошмарить?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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