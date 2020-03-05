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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 956957958959

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 17:37

Re: Укрексiмбанк

  proftpd66 написав:подскажите, когда баллы зачисляются на эксим бонус?

До місяця.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 17:56

  clientage написав:
  proftpd66 написав:звоним им и кошмарить?

:lol: :lol:
лучше подпишитесь на ветку
EximBonus Bot
да закиньте донат чувачку за благое дело


конечно.

чувачек может написать бот который будет первый покупать сертификаты как только они появятся. И обход капчи если такая будет
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 18:29

  proftpd66 написав:
  clientage написав:
  proftpd66 написав:звоним им и кошмарить?

:lol: :lol:
лучше подпишитесь на ветку
EximBonus Bot
да закиньте донат чувачку за благое дело


конечно.

чувачек может написать бот который будет первый покупать сертификаты как только они появятся. И обход капчи если такая будет


Или может иногда пополнять себе тилипон за ваш счет :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 19:18

curiousobro

есть вариант сделать чтобы запустить скрипты в Андроид без телодвижений.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 23:11

  proftpd66 написав:чувачек может написать бот который будет первый покупать сертификаты как только они появятся

Да, могу, и шо ?

  curiousobro написав:Или может иногда пополнять себе тилипон за ваш счет :)

А что, так можно было ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 23:55

Re: Укрексiмбанк

  mustbe написав:Да, могу, и шо ?


делай, я админ, а ты будешь рабом :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 00:22

  proftpd66 написав:делай, я админ, а ты будешь рабом :)

Всегда с улыбкой читаю перлы данного персонажа.
Чел не просто на другой волне, он - из другой галактики.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 00:29

  mustbe написав:
  proftpd66 написав:делай, я админ, а ты будешь рабом :)

Всегда с улыбкой читаю перлы данного персонажа.
Чел не просто на другой волне, он - из другой галактики.

Это если редко :)
В ветке Аллы явно клина поймал. Или разрыв шаблонов. Или просто весеннее обострение :)
curiousobro
 
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  #<1 ... 956957958959
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