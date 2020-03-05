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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 17:37
proftpd66 написав:
подскажите, когда баллы зачисляются на эксим бонус?
До місяця.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 17:56
clientage написав:
proftpd66 написав:
звоним им и кошмарить?
лучше подпишитесь на веткуEximBonus Bot
да закиньте донат чувачку за благое дело
конечно.
чувачек может написать бот который будет первый покупать сертификаты как только они появятся. И обход капчи если такая будет
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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Додано: Чет 05 бер, 2020 18:29
proftpd66 написав: clientage написав:
proftpd66 написав:
звоним им и кошмарить?
лучше подпишитесь на веткуEximBonus Bot
да закиньте донат чувачку за благое дело
конечно.
чувачек может написать бот который будет первый покупать сертификаты как только они появятся. И обход капчи если такая будет
Или может иногда пополнять себе тилипон за ваш счет
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curiousobro
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Додано: Чет 05 бер, 2020 19:18
curiousobro
есть вариант сделать чтобы запустить скрипты в Андроид без телодвижений.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Чет 05 бер, 2020 23:11
proftpd66 написав:
чувачек может написать бот который будет первый покупать сертификаты как только они появятся
Да, могу, и шо ?
curiousobro написав:
Или может иногда пополнять себе тилипон за ваш счет
А что, так можно было ? )
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mustbe
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Додано: Чет 05 бер, 2020 23:55
mustbe написав:
Да, могу, и шо ?
делай, я админ, а ты будешь рабом
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 00:22
proftpd66 написав:
делай, я админ, а ты будешь рабом
Всегда с улыбкой читаю перлы данного персонажа.
Чел не просто на другой волне, он - из другой галактики.
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mustbe
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 00:29
mustbe написав: proftpd66 написав:
делай, я админ, а ты будешь рабом
Всегда с улыбкой читаю перлы данного персонажа.
Чел не просто на другой волне, он - из другой галактики.
Это если редко
В ветке Аллы явно клина поймал. Или разрыв шаблонов. Или просто весеннее обострение
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curiousobro
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