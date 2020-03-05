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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:26
mustbe написав: proftpd66 написав:
делай, я админ, а ты будешь рабом
Всегда с улыбкой читаю перлы данного персонажа.
Чел не просто на другой волне, он - из другой галактики.
Вы просто не знакомы с современным ассортиментом расслабляющих средств
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:38
Stringer написав:
Вы просто не знакомы с современным ассортиментом расслабляющих средств
Ну уж точно - не настолько хорошо, как имярек )
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mustbe
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:40
ukrprom2014 написав: proftpd66 написав:curiousobro
есть вариант сделать чтобы запустить скрипты в Андроид без телодвижений.
Без рута?
А какие скрипты вы собрались запускать ?
Для запуска скриптов я использую Термукс, ему вроде нужен рут
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:01
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Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:04
mustbe
Мартовские баллы эксим упорно не хочет начислять
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:05
Ага, споткнулся на 29.02 )
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:06
Шановне товариство!
Нагадайте, будь ласка, П2П з тарифу "депозитний" сервісом "Моні" чи "Альфи" коштує 0,5%?
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