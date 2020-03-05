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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 957958959960

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:26

  mustbe написав:
  proftpd66 написав:делай, я админ, а ты будешь рабом :)

Всегда с улыбкой читаю перлы данного персонажа.
Чел не просто на другой волне, он - из другой галактики.

Вы просто не знакомы с современным ассортиментом расслабляющих средств 8)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:38

  Stringer написав:Вы просто не знакомы с современным ассортиментом расслабляющих средств 8)

Ну уж точно - не настолько хорошо, как имярек )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 10:40

  ukrprom2014 написав:
  proftpd66 написав:curiousobro
есть вариант сделать чтобы запустить скрипты в Андроид без телодвижений.

Без рута?

А какие скрипты вы собрались запускать ?
Для запуска скриптов я использую Термукс, ему вроде нужен рут
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:01

Бонусы: Начислили новые по 29.02.2020 ! Маркеты - Сильпо: Уж

Бонусы: Начислили новые по 29.02.2020 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:04

mustbe

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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:05

Ага, споткнулся на 29.02 )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:06

Re: Укрексiмбанк

Шановне товариство!
Нагадайте, будь ласка, П2П з тарифу "депозитний" сервісом "Моні" чи "Альфи" коштує 0,5%?
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