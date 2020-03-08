Внешний манисенд бесплатный.
Платный - только входящий на депозитку, причём комиссию видно сразу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:38
Внешний манисенд бесплатный.
Платный - только входящий на депозитку, причём комиссию видно сразу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:43
Не только на депозитку, но и на зарплатку)
На все карты, с которых бесплатное снятие нала там платный безнал-вход.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:40
Re: Укрексiмбанк
Коллеги, кто пробовал, что на практике дает привязка карты к телефону
в новом мобильном приложении?
(**формулировка в приложении именно к телефону,
а не к телефонному/мобильному номеру )
Спасибо
Додано: Суб 07 бер, 2020 00:50
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 07 бер, 2020 01:29, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 07 бер, 2020 01:14
sl4a - есть под ведро. Небольшой интерфейс для ведра, но в основном для скриптом.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 08 бер, 2020 19:43
Подскажите, пожалуйста, условия бесплатного обслуживания 10к (20к) входят MCC по которым дают 0.5% бонусов? Есть MCC услуги транспорта, по которым дают 0.5%. Не понятно , по правилам это зачет или не зачет в объем 10 (20к) для бесплатного обслуживания?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 08 бер, 2020 20:03
любой ритейл в зачет и то что 7% и тот что 0,5
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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