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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 958959960961

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:38

Внешний манисенд бесплатный.
Платный - только входящий на депозитку, причём комиссию видно сразу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:43

  Вкладчик1234 написав:Внешний манисенд бесплатный.
Платный - только входящий на депозитку, причём комиссию видно сразу


Не только на депозитку, но и на зарплатку)
На все карты, с которых бесплатное снятие нала там платный безнал-вход.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 12:02

Flamingo, Вкладчик1234, IMPRINTER, ДЯКУЮ, Друзі!!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:40

Re: Укрексiмбанк

Коллеги, кто пробовал, что на практике дает привязка карты к телефону
в новом мобильном приложении?

(**формулировка в приложении именно к телефону,
а не к телефонному/мобильному номеру )

Спасибо
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 00:50

  IMPRINTER написав:mustbe

Мартовские баллы эксим упорно не хочет начислять



подтверждаю, у всех так?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 07 бер, 2020 01:29, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 01:14

  mustbe написав:
  ukrprom2014 написав:
  proftpd66 написав:curiousobro
есть вариант сделать чтобы запустить скрипты в Андроид без телодвижений.

Без рута?

А какие скрипты вы собрались запускать ?
Для запуска скриптов я использую Термукс, ему вроде нужен рут


sl4a - есть под ведро. Небольшой интерфейс для ведра, но в основном для скриптом.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:43

Подскажите, пожалуйста, условия бесплатного обслуживания 10к (20к) входят MCC по которым дают 0.5% бонусов? Есть MCC услуги транспорта, по которым дают 0.5%. Не понятно , по правилам это зачет или не зачет в объем 10 (20к) для бесплатного обслуживания?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 20:03

  proftpd66 написав:Подскажите, пожалуйста, условия бесплатного обслуживания 10к (20к) входят MCC по которым дают 0.5% бонусов? Есть MCC услуги транспорта, по которым дают 0.5%. Не понятно , по правилам это зачет или не зачет в объем 10 (20к) для бесплатного обслуживания?


любой ритейл в зачет и то что 7% и тот что 0,5
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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