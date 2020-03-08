Додано: Пон 09 бер, 2020 12:20

STIGA написав: IMPRINTER написав: proftpd66 написав: Подскажите, пожалуйста, условия бесплатного обслуживания 10к (20к) входят MCC по которым дают 0.5% бонусов? Есть MCC услуги транспорта, по которым дают 0.5%. Не понятно , по правилам это зачет или не зачет в объем 10 (20к) для бесплатного обслуживания? Подскажите, пожалуйста, условия бесплатного обслуживания 10к (20к) входят MCC по которым дают 0.5% бонусов? Есть MCC услуги транспорта, по которым дают 0.5%. Не понятно , по правилам это зачет или не зачет в объем 10 (20к) для бесплатного обслуживания?



любой ритейл в зачет и то что 7% и тот что 0,5 любой ритейл в зачет и то что 7% и тот что 0,5



По идее, в зачёт идёт даже то, что по 0%.

Нет условия по РКО к привязке к бабитам.





**Якщо безготівкові обороти за Картковим рахунком, пов’язані з розрахунками у торгівельно-сервісній мережі, у попередньому календарному місяці становили від ХХХ грн.



***До розрахунків у торгівельно-сервісній мережі включаються платежі з оплати товарів і послуг, здійснені у торгівельно-сервісних мережах України і за її межами, у тому числі у мережі Інтернет ( окрім переказів за реквізитами платіжних карток отримувачів і платежів, здійснених за допомогою Інтернет-банкінгу ). По идее, в зачёт идёт даже то, что по 0%.Нет условия по РКО к привязке к бабитам.**Якщо безготівкові обороти за Картковим рахунком, пов’язані з розрахунками у торгівельно-сервісній мережі, у попередньому календарному місяці становили від ХХХ грн.***До розрахунків у торгівельно-сервісній мережі включаються платежі з оплати товарів і послуг, здійснені у торгівельно-сервісних мережах України і за її межами, у тому числі у мережі Інтернет ().

да никакой привязки к бабитам тут нет ...в пакетах есть карты мастер по которым вообще нет никаких бонусов ... но поскольку ПО общее - то какие то аналогии проводить можно ... если операция ритейловая независимо с каким кодом, то должно точно проканать.Тут же про сто смысла нету платить картой эксима, если по ней будет бонус 0 грн. ... поэтому какбы эти операции и нет необходиомости вообще совершать ...но в любом случае это можно тока проверить тестом, а не буквоедством с цитатами и уточнения этого у всеких куриц в кале или отделениях ...