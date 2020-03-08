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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 бер, 2020 12:27
IMPRINTER вот и попробуйте ваш совет на практике, а потом расскажите нам. Ведь читать , по вашему, это глупое занятие)) опыт - лучший учитель.
Додано: Пон 09 бер, 2020 12:34
да так и есть ... тока тут же большинство всегда боятся даже 1 грн. потратить на тест - это же попасть можно на целых 2 копейк !! и задают постоянно глупые вопросы ... а когда тест будет стоить 1000 грн. (для инфинити) - то подавно ...
тест я проведу, для чего открою карту классик, где размер цены теста в случае негативного результата будет дешевле, но информация о его результате будет платной.
на априорном уровне предполагаю, что любые операции ритейловые для зачета абонки должны канать, но, как сказано выше, зачем пользоваться картой там, где по ней нет доходности, поэтому лично для меня эта проблема не актуальна как таковая.
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