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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 бер, 2020 12:27
IMPRINTER вот и попробуйте ваш совет на практике, а потом расскажите нам. Ведь читать , по вашему, это глупое занятие)) опыт - лучший учитель.
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STIGA
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Додано: Пон 09 бер, 2020 12:34
STIGA написав:IMPRINTER
вот и попробуйте ваш совет на практике, а потом расскажите нам. Ведь читать , по вашему, это глупое занятие)) опыт - лучший учитель.
да так и есть ... тока тут же большинство всегда боятся даже 1 грн. потратить на тест - это же попасть можно на целых 2 копейк !! и задают постоянно глупые вопросы ... а когда тест будет стоить 1000 грн. (для инфинити) - то подавно ...
тест я проведу, для чего открою карту классик, где размер цены теста в случае негативного результата будет дешевле, но информация о его результате будет платной.
на априорном уровне предполагаю, что любые операции ритейловые для зачета абонки должны канать, но, как сказано выше, зачем пользоваться картой там, где по ней нет доходности, поэтому лично для меня эта проблема не актуальна как таковая.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 10:40
Эксперты, подскажите как теперь наиболее оптимальным способом получить Visa Platinum? Раньше можно было иметь разновалютные депо на общую сумму от 500 тыс, а теперь я на сайте вижу только пакеты.
Правильно ли я понимаю, что есть два способа оформления бонусной визы
1) пакет депозитный - заносишь 500 тыс на депо, получаешь мастер на три года, оформляешь за 1000 грн визу платину на три года на доверенную особу. Ежемесячной платы нет.
2) пакет премиальный - платишь 1000 грн, получаешь визу платину на три года, но при этом есть ежемесячная плата от 1 грн до 500 грн в зависимости от движения по карте.
если кроме грн карты нужна валютная - опять оформляем какой-то из пакетов (не зависимо от того есть ли уже оформленные гривневые).
Так? Я правильно все понимаю? Может есть какой-то по форумски более правильный способ?
Заранее спасибо за помощь.
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ulisse
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Додано: Вів 10 бер, 2020 10:46
ulisse написав:
Эксперты, подскажите как теперь наиболее оптимальным способом получить Visa Platinum? Раньше можно было иметь разновалютные депо на общую сумму от 500 тыс, а теперь я на сайте вижу только пакеты.
Правильно ли я понимаю, что есть два способа оформления бонусной визы
1) пакет депозитный - заносишь 500 тыс на депо, получаешь мастер на три года, оформляешь за 1000 грн визу платину на три года на доверенную особу. Ежемесячной платы нет.
2) пакет премиальный - платишь 1000 грн, получаешь визу платину на три года, но при этом есть ежемесячная плата от 1 грн до 500 грн в зависимости от движения по карте.
если кроме грн карты нужна валютная - опять оформляем какой-то из пакетов (не зависимо от того есть ли уже оформленные гривневые).
Так? Я правильно все понимаю? Может есть какой-то по форумски более правильный способ?
Заранее спасибо за помощь.
1. Там учитывают сумму депозитов во всех валютах, т.е. мона подгадать все три Мастера, а к каждому выпустить допку Визу на себя и допки Визы на каждое доверенное лицо
2. здеся даа, для кажой валюты дают одну основную Визу и по одной на каждое довер лицо
Вообщем вЕдите кучу родычей с 1000 у кулаке, а депо мона и не размещать
ПС. А мож таки Инфиню? На двоих мона сварганить за 14К 4 карты. Гуляем?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 10 бер, 2020 11:05
а депозитну допку в приватний пакет можна перевести? і який тариф у неї буде? до 3 грудня який або звичайний з абонкой?
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Basilio2020
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Додано: Вів 10 бер, 2020 11:24
Basilio2020 написав:
а депозитну допку в приватний пакет можна перевести? і який тариф у неї буде? до 3 грудня який або звичайний з абонкой?
что значит депозитну допку?
основная в депозитном пакете а допка в недепозитном? )
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Додано: Вів 10 бер, 2020 11:26
ulisse написав:
Эксперты, подскажите как теперь наиболее оптимальным способом получить Visa Platinum? Раньше можно было иметь разновалютные депо на общую сумму от 500 тыс, а теперь я на сайте вижу только пакеты.
Правильно ли я понимаю, что есть два способа оформления бонусной визы
1) пакет депозитный - заносишь 500 тыс на депо, получаешь мастер на три года, оформляешь за 1000 грн визу платину на три года на доверенную особу. Ежемесячной платы нет.
2) пакет премиальный - платишь 1000 грн, получаешь визу платину на три года, но при этом есть ежемесячная плата от 1 грн до 500 грн в зависимости от движения по карте.
если кроме грн карты нужна валютная - опять оформляем какой-то из пакетов (не зависимо от того есть ли уже оформленные гривневые).
Так? Я правильно все понимаю? Может есть какой-то по форумски более правильный способ?
Заранее спасибо за помощь.
всё верно ... открывайте обычную платину за 1 к и не морочьте голову ... не забывайте что зачисление безнала на депозитную - платное .. вы что через кассу будете ее пополнять?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 11:32
clientage написав: ulisse написав:
Эксперты, подскажите как теперь наиболее оптимальным способом получить Visa Platinum? Раньше можно было иметь разновалютные депо на общую сумму от 500 тыс, а теперь я на сайте вижу только пакеты.
Правильно ли я понимаю, что есть два способа оформления бонусной визы
1) пакет депозитный - заносишь 500 тыс на депо, получаешь мастер на три года, оформляешь за 1000 грн визу платину на три года на доверенную особу. Ежемесячной платы нет.
2) пакет премиальный - платишь 1000 грн, получаешь визу платину на три года, но при этом есть ежемесячная плата от 1 грн до 500 грн в зависимости от движения по карте.
если кроме грн карты нужна валютная - опять оформляем какой-то из пакетов (не зависимо от того есть ли уже оформленные гривневые).
Так? Я правильно все понимаю? Может есть какой-то по форумски более правильный способ?
Заранее спасибо за помощь.
1. Там учитывают сумму депозитов во всех валютах, т.е. мона подгадать все три Мастера, а к каждому выпустить допку Визу на себя и допки Визы на каждое доверенное лицо
Мне платину не дали на три года в декабре, сказали платина под депо только на 1 год, пришлось брать голды
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Stringer
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Додано: Вів 10 бер, 2020 11:41
clientage написав: ulisse написав:
Правильно ли я понимаю, что есть два способа оформления бонусной визы
1) пакет депозитный - заносишь 500 тыс на депо, получаешь мастер на три года, оформляешь за 1000 грн визу платину на три года на доверенную особу. Ежемесячной платы нет.
1. Там учитывают сумму депозитов во всех валютах, т.е. мона подгадать все три Мастера, а к каждому выпустить допку Визу на себя и допки Визы на каждое доверенное лицо
Это точно осталось (учет общей суммы разновалютных депо)?
В тарифах по пакетам упоминания о таком больше нет. Подскажи, где посмотреть - я не нашел.
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ulisse
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Додано: Вів 10 бер, 2020 11:42
Stringer написав:
Мне платину не дали на три года в декабре, сказали платина под депо только на 1 год, пришлось брать голды
Так тада ж мона было нашару под депо-500К Платину замутить, но на год
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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