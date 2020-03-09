Додано: Вів 10 бер, 2020 10:40

Эксперты, подскажите как теперь наиболее оптимальным способом получить Visa Platinum? Раньше можно было иметь разновалютные депо на общую сумму от 500 тыс, а теперь я на сайте вижу только пакеты.



Правильно ли я понимаю, что есть два способа оформления бонусной визы

1) пакет депозитный - заносишь 500 тыс на депо, получаешь мастер на три года, оформляешь за 1000 грн визу платину на три года на доверенную особу. Ежемесячной платы нет.



2) пакет премиальный - платишь 1000 грн, получаешь визу платину на три года, но при этом есть ежемесячная плата от 1 грн до 500 грн в зависимости от движения по карте.



если кроме грн карты нужна валютная - опять оформляем какой-то из пакетов (не зависимо от того есть ли уже оформленные гривневые).



Так? Я правильно все понимаю? Может есть какой-то по форумски более правильный способ?



Заранее спасибо за помощь.