Додано: Вів 10 бер, 2020 11:57

IMPRINTER написав: ulisse написав:

Правильно ли я понимаю, что есть два способа оформления бонусной визы

1) пакет депозитный - заносишь 500 тыс на депо, получаешь мастер на три года, оформляешь за 1000 грн визу платину на три года на доверенную особу. Ежемесячной платы нет.



2) пакет премиальный - платишь 1000 грн, получаешь визу платину на три года, но при этом есть ежемесячная плата от 1 грн до 500 грн в зависимости от движения по карте.



если кроме грн карты нужна валютная - опять оформляем какой-то из пакетов (не зависимо от того есть ли уже оформленные гривневые).



Так? Я правильно все понимаю? Может есть какой-то по форумски более правильный способ?



Заранее спасибо за помощь. Правильно ли я понимаю, что есть два способа оформления бонусной визы1) пакет депозитный - заносишь 500 тыс на депо, получаешь мастер на три года, оформляешь за 1000 грн визу платину на три года на доверенную особу. Ежемесячной платы нет.2) пакет премиальный - платишь 1000 грн, получаешь визу платину на три года, но при этом есть ежемесячная плата от 1 грн до 500 грн в зависимости от движения по карте.если кроме грн карты нужна валютная - опять оформляем какой-то из пакетов (не зависимо от того есть ли уже оформленные гривневые).Так? Я правильно все понимаю? Может есть какой-то по форумски более правильный способ?Заранее спасибо за помощь.



всё верно ... открывайте обычную платину за 1 к и не морочьте голову ... не забывайте что зачисление безнала на депозитную - платное .. вы что через кассу будете ее пополнять? всё верно ... открывайте обычную платину за 1 к и не морочьте голову ... не забывайте что зачисление безнала на депозитную - платное .. вы что через кассу будете ее пополнять?

Спасибо. Да, ежемесячно пополнял через кассу - у меня отделение по пути.Депозитный пакет мне интересен отсутствием абоненской платы - у меня по валютным картам не каждый месяц набирется достаточная сумма для уменьшения платы до минимальных значений.Единственный вопрос по мин сроку депозита - в тарифах во втором пункте (который относится к карте класса платинум) прямо не указан минимальный срок. Да, он наверное с учетом первого пункта - больше 180 дней но кто знает - может из-за того что нет четкого указания срока действия именно в этом пункте - может пройдет минимальный срок (46 дней) для $20k?---------1. при розміщенні депозиту «Класичний строковий», «Прибутковий строковий» та «Накопичувальний строковий» менше 500 000,00 грн. (або еквівалент в іншій валюті) або із терміном дії, що не перевищує 180 днів, та при розміщеннііншихвидівдепозитів2. при розміщенні депозиту «Класичний строковий», «Прибутковий строковий» та «Накопичувальний строковий»від 500000,00 до 4999999,99 грн. (або еквівалент в іншій валюті)-MC PlatinumpayPass (зі строком дії до 3 років)-------