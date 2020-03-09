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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 960961962963

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:57

  IMPRINTER написав:
  ulisse написав:
Правильно ли я понимаю, что есть два способа оформления бонусной визы
1) пакет депозитный - заносишь 500 тыс на депо, получаешь мастер на три года, оформляешь за 1000 грн визу платину на три года на доверенную особу. Ежемесячной платы нет.

2) пакет премиальный - платишь 1000 грн, получаешь визу платину на три года, но при этом есть ежемесячная плата от 1 грн до 500 грн в зависимости от движения по карте.

если кроме грн карты нужна валютная - опять оформляем какой-то из пакетов (не зависимо от того есть ли уже оформленные гривневые).

Так? Я правильно все понимаю? Может есть какой-то по форумски более правильный способ?

Заранее спасибо за помощь.


всё верно ... открывайте обычную платину за 1 к и не морочьте голову ... не забывайте что зачисление безнала на депозитную - платное .. вы что через кассу будете ее пополнять?


Спасибо. Да, ежемесячно пополнял через кассу - у меня отделение по пути.

Депозитный пакет мне интересен отсутствием абоненской платы - у меня по валютным картам не каждый месяц набирется достаточная сумма для уменьшения платы до минимальных значений.

Единственный вопрос по мин сроку депозита - в тарифах во втором пункте (который относится к карте класса платинум) прямо не указан минимальный срок. Да, он наверное с учетом первого пункта - больше 180 дней но кто знает - может из-за того что нет четкого указания срока действия именно в этом пункте - может пройдет минимальный срок (46 дней) для $20k?

---------
1. при розміщенні депозиту «Класичний строковий», «Прибутковий строковий» та «Накопичувальний строковий» менше 500 000,00 грн. (або еквівалент в іншій валюті) або із терміном дії, що не перевищує 180 днів, та при розміщеннііншихвидівдепозитів

2. при розміщенні депозиту «Класичний строковий», «Прибутковий строковий» та «Накопичувальний строковий»від 500000,00 до 4999999,99 грн. (або еквівалент в іншій валюті)-MC PlatinumpayPass (зі строком дії до 3 років)
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ulisse
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:02

  clientage написав:
  Stringer написав:Мне платину не дали на три года в декабре, сказали платина под депо только на 1 год, пришлось брать голды

Так тада ж мона было нашару под депо-500К Платину замутить, но на год :)

Только мастер на шару, визы за деньги - платина на год, голды на три
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:04

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:Мне платину не дали на три года в декабре, сказали платина под депо только на 1 год, пришлось брать голды

Так тада ж мона было нашару под депо-500К Платину замутить, но на год :)

Только мастер на шару, визы за деньги - платина на год, голды на три

ну тады хай лесом идут -- без депо :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:18

вот интересно, я в январе отмутил визу платину за 700 грн на год (допка) в рамках депозитного пакета.
Если я сейчас захочу перевыпустить основную карту Мастеркард платинум за 1 грн, то мне ее на 3 года дадут с возможностью заказать еще одну визу платину тоже на 3 года?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:26

  Andey написав:вот интересно, я в январе отмутил визу платину за 700 грн на год (допка) в рамках депозитного пакета.
Если я сейчас захочу перевыпустить основную карту Мастеркард платинум за 1 грн, то мне ее на 3 года дадут с возможностью заказать еще одну визу платину тоже на 3 года?

Там НЕ перевыпуск, а новый выпуск в новом пакете, даже счет новый открывают
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 15:42

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:Мне платину не дали на три года в декабре, сказали платина под депо только на 1 год, пришлось брать голды

Так тада ж мона было нашару под депо-500К Платину замутить, но на год :)

Только мастер на шару, визы за деньги - платина на год, голды на три

Ви їм занесли 500000?
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:16

  Stringer написав:Квесторе_поверніться
4,1%

Це хороший прОцент на поточний момент.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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