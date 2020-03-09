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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 961962963964

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:07

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:списалось 1 грн. сразу абонки .. не очень понял чего она списалась щас


КАРАУЛ! :) грабєж срєд бєла дня!
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:08

  clientage написав:обгонка списывается в начале месяца и первый раз при открытии карты


так получается что в марте тоже надо обеспечить обороты 20 к? иначе возьмут абонку 1000 грн.?
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:29

Re: Укрексiмбанк

Ну я не заморачивайся. А вот в конце мес точно кто-то попадёт )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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