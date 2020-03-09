КАРАУЛ! грабєж срєд бєла дня!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:07
Re: Укрексiмбанк
КАРАУЛ! грабєж срєд бєла дня!
+50грн !
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:08
так получается что в марте тоже надо обеспечить обороты 20 к? иначе возьмут абонку 1000 грн.?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:29
Re: Укрексiмбанк
Ну я не заморачивайся. А вот в конце мес точно кто-то попадёт )
... делайте хоть что-нибудь!
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