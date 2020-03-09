КАРАУЛ! грабєж срєд бєла дня!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:07
Re: Укрексiмбанк
КАРАУЛ! грабєж срєд бєла дня!
+50грн !
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:08
так получается что в марте тоже надо обеспечить обороты 20 к? иначе возьмут абонку 1000 грн.?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 18:29
Re: Укрексiмбанк
Ну я не заморачивайся. А вот в конце мес точно кто-то попадёт )
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:16
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:19
Обязательно нужно. Я так влетел на 600. Открыл карту в середине месяца. Был уверен, что спишут 1грн. Её и списали. Но 1-го числа следующего месяца списали 600. На вопрос: как так? Ответили, что комиссию за текущий месяц списывают в первый рабочий день месяца, а рассчитывают основываясь на размер трат за предыдущий. Я за две недели 20000 не набрал.
То есть, если открываешь карту в последнее число месяца, утром следующего дня будет ждать сюрприз в размере 1000 в виде комиссии.
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:20
однако ... спасибо ... а то мог бы попасть ... получается тут абонка берется наперед ... а не по фактцу за отъюзанный месяц
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Додано: Вів 10 бер, 2020 21:03
Ні, ця гривня береться за минулий місяць/лютий (ніби ви вже виконали умови по оборотах) а за цей міяць буде першого робочого дня квітня Тому дійсно картку потрібно робити одразу напочатку місяця, щоб була можливість зробити обороти
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