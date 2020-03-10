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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 961962963964

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:07

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:списалось 1 грн. сразу абонки .. не очень понял чего она списалась щас


КАРАУЛ! :) грабєж срєд бєла дня!
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:08

  clientage написав:обгонка списывается в начале месяца и первый раз при открытии карты


так получается что в марте тоже надо обеспечить обороты 20 к? иначе возьмут абонку 1000 грн.?
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 18:29

Re: Укрексiмбанк

Ну я не заморачивайся. А вот в конце мес точно кто-то попадёт )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:16

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:обгонка списывается в начале месяца и первый раз при открытии карты


так получается что в марте тоже надо обеспечить обороты 20 к? иначе возьмут абонку 1000 грн.?
Так, з проводкою оборотів в цьому місяці :wink:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:19

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:обгонка списывается в начале месяца и первый раз при открытии карты


так получается что в марте тоже надо обеспечить обороты 20 к? иначе возьмут абонку 1000 грн.?

Обязательно нужно. Я так влетел на 600. Открыл карту в середине месяца. Был уверен, что спишут 1грн. Её и списали. Но 1-го числа следующего месяца списали 600. На вопрос: как так? Ответили, что комиссию за текущий месяц списывают в первый рабочий день месяца, а рассчитывают основываясь на размер трат за предыдущий. Я за две недели 20000 не набрал.
То есть, если открываешь карту в последнее число месяца, утром следующего дня будет ждать сюрприз в размере 1000 в виде комиссии.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:20

однако ... спасибо ... а то мог бы попасть ... получается тут абонка берется наперед ... а не по фактцу за отъюзанный месяц
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:03

  IMPRINTER написав:однако ... спасибо ... а то мог бы попасть ... получается тут абонка берется наперед ... а не по фактцу за отъюзанный месяц
Ні, ця гривня береться за минулий місяць/лютий (ніби ви вже виконали умови по оборотах) а за цей міяць буде першого робочого дня квітня :roll: Тому дійсно картку потрібно робити одразу напочатку місяця, щоб була можливість зробити обороти
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:01

  IMPRINTER написав:господа, просветите .. открыли сегодня Премиум + (с инфинити) на старом счете ... списалось 1 грн. сразу абонки .. не очень понял чего она списалась щас, а не в конце месяца? в конце мес езе одна гривна спишется что-ли или как? когда списывается абонка вообще если она списываетсмя на основе тратт ...


они сказали что 1 гривна сразу, а 20$(500грн) в следующем, надо обеспечить 10к(20к) уже в первом месяце.

Я открыл в последний день месяца и офигел что сняло за 1 день 500грн (20$). Я звонил чтобы понять что это за "прикол". Они сказали, что за первый месяц будет 20$(500грн). НО я смотрел сегодня выписку и они убрали 20$ из выписки. Может быть они сами не знают, что когда снимается что. Но 20$ для свинорыла это не очень много :) Можно банке пожертвовать.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 11 бер, 2020 01:13, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:09

ВНИМАНИЕ

платил в интернете заказ на 40$, поставил лимиты в EXIM под android в 200грн, и в терминале 3000.

Интернет магазин смог провести интернет платеж как ПО ТЕРМИНАЛУ! MCC 5499. Вначале отказ по интернету, а потом провел как по терминалу! :!:

Получается в МОНОБАНКЕ лимит интернет, это идиотизм со стороны гороха и ко? У них есть динамический CVV, но у них НЕ указано что его над обязательно пользоваться.
Нахера мне в монобанде лимит интернет, если ЕГО НЕТУ физически?????????????????????????77777777

А в прихвате можно создать анонимную интернет карту и там хранить деньги!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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