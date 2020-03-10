ingtrans
в Симе можно поставить лимиты на терминалы, а в моно нельзя поставить.
кредитный лимит 100к грн, все можно увести через интернет оплату.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:07
ingtrans
в Симе можно поставить лимиты на терминалы, а в моно нельзя поставить.
кредитный лимит 100к грн, все можно увести через интернет оплату.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:10
Re: Укрексiмбанк
У моно тоже не все так гладко.
На примере приложения OnTaxi - одна оплата прошла, вторая нет.
Интернет лимит 0 в обоих случаях.
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:24
Re: Укрексiмбанк
И так только у monobank? Я сейчас специально поверхностно пробежался по приложениям Привата, Конкода, Укрсиба, А-Банка, ОБанка, Форварда и ИБ Правэкса. Лимит на операции в торговой сети увидел только в ИБ Правэкса. Но виноват же всё равно только monobank. Может Вы как-то предвзято относитесь к monobank? Или может у Вас карты только Эксима или monobank?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:27
ingtrans
приват, тоже, виноват, но доллары же можно хранить на вирутальной анонимной карте.
они все виноваты, значит, кроме, госов и кроме Аллы:)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:33
Re: Укрексiмбанк
А под госами Вы какие банки имеете в виду?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:36
ingtrans
Ощад, газ, сима
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:40
Re: Укрексiмбанк
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:43
ingtrans
я не знаю почему они не поставили лимиты...
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 11 бер, 2020 11:28
Смотря кто и что вкладывает в понятие "гос". К примеру НБУ и Минфин считают что присутствие государства на банковском рынке превышает 50% поскольку государству принадлежит контроль через участие в уставниках на 100% Симы, Привата и ОщАДа и почти на 95% Укргаза. А так у нас банки вообще акционерные общества.
Мои рефералки:
|