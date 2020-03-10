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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 963964965966>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:07

ingtrans

в Симе можно поставить лимиты на терминалы, а в моно нельзя поставить.

кредитный лимит 100к грн, все можно увести через интернет оплату.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:10

Re: Укрексiмбанк

У моно тоже не все так гладко.
На примере приложения OnTaxi - одна оплата прошла, вторая нет.
Интернет лимит 0 в обоих случаях.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:24

Re: Укрексiмбанк

  proftpd66 написав:в Симе можно поставить лимиты на терминалы, а в моно нельзя поставить.

И так только у monobank? Я сейчас специально поверхностно пробежался по приложениям Привата, Конкода, Укрсиба, А-Банка, ОБанка, Форварда и ИБ Правэкса. Лимит на операции в торговой сети увидел только в ИБ Правэкса. Но виноват же всё равно только monobank. Может Вы как-то предвзято относитесь к monobank? Или может у Вас карты только Эксима или monobank?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:27

ingtrans

приват, тоже, виноват, но доллары же можно хранить на вирутальной анонимной карте.

они все виноваты, значит, кроме, госов и кроме Аллы:)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:33

Re: Укрексiмбанк

  proftpd66 написав:они все виноваты, значит, кроме, госов и кроме Аллы:)

А под госами Вы какие банки имеете в виду?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:36

ingtrans

Ощад, газ, сима
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:40

Re: Укрексiмбанк

  proftpd66 написав:Ощад, газ, сима

А Приват считается или нет?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:43

ingtrans

я не знаю почему они не поставили лимиты...
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:00

  proftpd66 написав:ingtrans

Ощад, газ, сима

Газ не гос
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:28

  guntherhouse777 написав:
  proftpd66 написав:ingtrans

Ощад, газ, сима

Газ не гос

Смотря кто и что вкладывает в понятие "гос". К примеру НБУ и Минфин считают что присутствие государства на банковском рынке превышает 50% поскольку государству принадлежит контроль через участие в уставниках на 100% Симы, Привата и ОщАДа и почти на 95% Укргаза. А так у нас банки вообще акционерные общества. ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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