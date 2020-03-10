RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 963964965966

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:49

Flamingo
Как Вы считает безопасно пользоваться картами монобанка, если лимитов нету по простым интернет операциям. ( Оплата отелей и аренда авто не учитываем и других мсс которые имеют спец. преимущество)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2124
З нами з: 22.12.16
Подякував: 166 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:22

Re: Укрексiмбанк

Я думаю, что можно начинать готовиться к закрытию программы
Pater
Аватар користувача
 
Повідомлень: 132
З нами з: 10.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:49

  Pater написав:Я думаю, что можно начинать готовиться к закрытию программы


Алла засчитывает через 30 дней все бонусы, чтобы их вывести , все хотят заработать :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2124
З нами з: 22.12.16
Подякував: 166 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:10

  Pater написав:Я думаю, что можно начинать готовиться к закрытию программы


Первый раз что ли завтык?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37052
З нами з: 06.08.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 5878 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:18

  Pater написав:Я думаю, что можно начинать готовиться к закрытию программы

Скажіть це тим, хто щойно Платин назамовляв, а то й Інфінь. Це вони що їх і окупити не встигнуть?
  • Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн): https://monobank.ua/r/2xGi
  • Обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • Або КОКО кард від банку Форвард (по 100 грн. за кредитну або по 50 грн. за дебетну): http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2306
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:25

  proftpd66 написав:Flamingo
Как Вы считает безопасно пользоваться картами монобанка, если лимитов нету по простым интернет операциям. ( Оплата отелей и аренда авто не учитываем и других мсс которые имеют спец. преимущество)

Я думаю что уровень безопасности использования карт моно выше среднего если брать все карты украинских банков. Но карты то можно по разному использовать (к примеру как скребок для лобового стекла ;)). Но в принципе если соблюдать элементарные правила безопасности при платежах, не "щелкать e6aлoм" то и вероятность потерь по картам мони будет миниалььна
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4154
З нами з: 20.03.15
Подякував: 74 раз.
Подякували: 901 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:55

  Flamingo написав:
  guntherhouse777 написав:
  proftpd66 написав:ingtrans

Ощад, газ, сима

Газ не гос

Смотря кто и что вкладывает в понятие "гос". К примеру НБУ и Минфин считают что присутствие государства на банковском рынке превышает 50% поскольку государству принадлежит контроль через участие в уставниках на 100% Симы, Привата и ОщАДа и почти на 95% Укргаза. А так у нас банки вообще акционерные общества. ;)

Вышеупомянутые организации могут считать все, что им вздумается.
Есть такой документик как ЗУ Про банки і банківську діяльність.
И там:
Державний банк - це банк, 100 відсотків статутного капіталу якого належить державі.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4334
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:15

Приват - гос :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10720
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6594 раз.
Подякували: 2898 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 963964965966
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Ananas1start, Driver, IGNAT, Zonenor і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8142)
11.03.2020 15:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.