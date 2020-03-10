Flamingo
Как Вы считает безопасно пользоваться картами монобанка, если лимитов нету по простым интернет операциям. ( Оплата отелей и аренда авто не учитываем и других мсс которые имеют спец. преимущество)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 11:49
Flamingo
Как Вы считает безопасно пользоваться картами монобанка, если лимитов нету по простым интернет операциям. ( Оплата отелей и аренда авто не учитываем и других мсс которые имеют спец. преимущество)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:22
Re: Укрексiмбанк
Я думаю, что можно начинать готовиться к закрытию программы
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:49
Алла засчитывает через 30 дней все бонусы, чтобы их вывести , все хотят заработать
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:10
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Додано: Сер 11 бер, 2020 14:18
Скажіть це тим, хто щойно Платин назамовляв, а то й Інфінь. Це вони що їх і окупити не встигнуть?
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:25
Я думаю что уровень безопасности использования карт моно выше среднего если брать все карты украинских банков. Но карты то можно по разному использовать (к примеру как скребок для лобового стекла ). Но в принципе если соблюдать элементарные правила безопасности при платежах, не "щелкать e6aлoм" то и вероятность потерь по картам мони будет миниалььна
Мои рефералки:
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:55
Вышеупомянутые организации могут считать все, что им вздумается.
Есть такой документик как ЗУ Про банки і банківську діяльність.
И там:
Державний банк - це банк, 100 відсотків статутного капіталу якого належить державі.
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:15
Приват - гос
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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