Додано: Сер 11 бер, 2020 22:22

klug



ну звыняйтэ )))

в любосм члучае ниодин закон не может запретить кому-то говрить так как он хочет .. мы не в суде и не в университете на экзамене ... все прекрасно поняли что имелось ввиду, когда газ был обозван госом )) в разговорной речи в одни и теже понятия вкладывается разный смысл, иностранных, российских, французских банков у нас тоже нет, но мы употребляем термин "иностранный банк" подразумевая под этим термином банк, контрольный пакет акций которого принадлежит иностранным банковским группам + есть такие понятия как де-факто и де-эре ... де-юре газ негос, де-факто гос ... он что частный? у него есть конкретный собственний который на него модет влиять? ... назвать Газ - это банк, акции которого на 99,9% принадлежать государству как-то много букаф будет. Даже по классифицации НБУ газ приват ощад и эксим в одной группе.

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