RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 964965966967

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:14

  IMPRINTER написав:
  Вкладчик1234 написав:Приват - гос :)


згилно того же закона на который тут ссылаются в названии госбанка должно быть тоже обязательно употребляться слово "державный" у примата в названии нет слова державный - эначит он не госбанк? но при этом его уставник 100% принадлежит государству

Ви дезінформуєте громаду:
Стаття 15. Найменування банку
[...]
Додавати до свого найменування слово "державний", використовувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України має право лише державний банк.

Є принципова різниця між "має право" і "повинно бути".
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4180
З нами з: 18.08.14
Подякував: 193 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:22

klug

ну звыняйтэ )))
в любосм члучае ниодин закон не может запретить кому-то говрить так как он хочет .. мы не в суде и не в университете на экзамене ... все прекрасно поняли что имелось ввиду, когда газ был обозван госом )) в разговорной речи в одни и теже понятия вкладывается разный смысл, иностранных, российских, французских банков у нас тоже нет, но мы употребляем термин "иностранный банк" подразумевая под этим термином банк, контрольный пакет акций которого принадлежит иностранным банковским группам + есть такие понятия как де-факто и де-эре ... де-юре газ негос, де-факто гос ... он что частный? у него есть конкретный собственний который на него модет влиять? ... назвать Газ - это банк, акции которого на 99,9% принадлежать государству как-то много букаф будет. Даже по классифицации НБУ газ приват ощад и эксим в одной группе.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37057
З нами з: 06.08.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 5878 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:51

Игого:))
По духу закона газмяс- гос
По букве - не гос.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4336
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:58

  guntherhouse777 написав:Игого:))
По духу закона газмяс- гос
По букве - не гос.


это всё фигня ... бонусы где :twisted:
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37057
З нами з: 06.08.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 5878 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 964965966967
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, miltador, ramaz, vitaliy1111 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18015)
11.03.2020 22:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.