Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 964965966967 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 306 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 39 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 86 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 66 Всього голосів : 306 Додано: Сер 11 бер, 2020 22:14 IMPRINTER написав: Вкладчик1234 написав: Приват - гос Приват - гос



згилно того же закона на который тут ссылаются в названии госбанка должно быть тоже обязательно употребляться слово "державный" у примата в названии нет слова державный - эначит он не госбанк? но при этом его уставник 100% принадлежит государству згилно того же закона на который тут ссылаются в названии госбанкатоже обязательно употребляться слово "державный" у примата в названии нет слова державный - эначит он не госбанк? но при этом его уставник 100% принадлежит государству

Ви дезінформуєте громаду:

Стаття 15. Найменування банку

[...]

Додавати до свого найменування слово "державний", використовувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України має право лише державний банк.

Є принципова різниця між "має право" і "повинно бути".

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 Ви дезінформуєте громаду:Є принципова різниця між "має право" і "повинно бути". Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4184 З нами з: 18.08.14 Подякував: 193 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2020 22:22 klug



ну звыняйтэ )))

в любосм члучае ниодин закон не может запретить кому-то говрить так как он хочет .. мы не в суде и не в университете на экзамене ... все прекрасно поняли что имелось ввиду, когда газ был обозван госом )) в разговорной речи в одни и теже понятия вкладывается разный смысл, иностранных, российских, французских банков у нас тоже нет, но мы употребляем термин "иностранный банк" подразумевая под этим термином банк, контрольный пакет акций которого принадлежит иностранным банковским группам + есть такие понятия как де-факто и де-эре ... де-юре газ негос, де-факто гос ... он что частный? у него есть конкретный собственний который на него модет влиять? ... назвать Газ - это банк, акции которого на 99,9% принадлежать государству как-то много букаф будет. Даже по классифицации НБУ газ приват ощад и эксим в одной группе. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 37059 З нами з: 06.08.09 Подякував: 209 раз. Подякували: 5878 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2020 22:51 Игого:))

По духу закона газмяс- гос

По букве - не гос. guntherhouse777 Повідомлень: 4336 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 294 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2020 22:58 guntherhouse777 написав: Игого:))

По духу закона газмяс- гос

По букве - не гос. Игого:))По духу закона газмяс- госПо букве - не гос.



это всё фигня ... бонусы где это всё фигня ... бонусы где Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 37059 З нами з: 06.08.09 Подякував: 209 раз. Подякували: 5878 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2020 04:49 Flamingo написав: proftpd66 написав: Flamingo

Как Вы считает безопасно пользоваться картами монобанка, если лимитов нету по простым интернет операциям. ( Оплата отелей и аренда авто не учитываем и других мсс которые имеют спец. преимущество) Как Вы считает безопасно пользоваться картами монобанка, если лимитов нету по простым интернет операциям. ( Оплата отелей и аренда авто не учитываем и других мсс которые имеют спец. преимущество)

Я думаю что уровень безопасности использования карт моно выше среднего если брать все карты украинских банков. Но карты то можно по разному использовать (к примеру как скребок для лобового стекла ). Но в принципе если соблюдать элементарные правила безопасности при платежах, не "щелкать e6aлoм" то и вероятность потерь по картам мони будет миниалььна Я думаю что уровень безопасности использования карт моно выше среднего если брать все карты украинских банков. Но карты то можно по разному использовать (к примеру как скребок для лобового стекла). Но в принципе если соблюдать элементарные правила безопасности при платежах, не "щелкать e6aлoм" то и вероятность потерь по картам мони будет миниалььна





почему нету лимитов?



к чему я это говорю? потому что, я работал в компаниях и компания хранят карты в открытом виде. Кучу разных барыг участвует при оплате карт, данные карт могут украсть. Простым языком, чтобы понятно, то кто-то кому позволяла совесть, то мог бы слил базу карт



Или например системный администратор будет держать обиду на кого-то и из-за этого продаст базу наших карт. По этому зачем рисковать?



а про злом, я вообще не говорю.



С точки зреня, монобанка можно было бы заявить что они очень рекомендуют использовать ТОЛЬКО динамический CVV. Но если операция на 2млн грн пройдет по динамическому CCV, который активный в данный момент? то защита не пройдет.



Еще раз повторю: По этому зачем рисковать? проще, не использовать вообще. Или только еду покупать в супермаркетах. Сейчас есть белая карта, можно на одной хрнаить, а на другой платить. почему нету лимитов?к чему я это говорю? потому что, я работал в компаниях и компания хранят карты в открытом виде. Кучу разных барыг участвует при оплате карт, данные карт могут украсть. Простым языком, чтобы понятно, то кто-то кому позволяла совесть, то мог бы слил базу картИли например системный администратор будет держать обиду на кого-то и из-за этого продаст базу наших карт. По этому зачем рисковать?а про злом, я вообще не говорю.С точки зреня, монобанка можно было бы заявить что они очень рекомендуют использовать ТОЛЬКО динамический CVV. Но если операция напройдет по динамическому CCV, который активный в данный момент? то защита не пройдет.Еще раз повторю: По этому зачем рисковать? проще, не использовать вообще. Или только еду покупать в супермаркетах. Сейчас есть белая карта, можно на одной хрнаить, а на другой платить.

http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть! Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑhttp://goo.gl/XOrCSnUkreximbank или смерть! proftpd66

Повідомлень: 2132 З нами з: 22.12.16 Подякував: 166 раз. Подякували: 117 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 964965966967 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: ТупУм