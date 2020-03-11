Flamingo написав: proftpd66 написав:Flamingo
Как Вы считает безопасно пользоваться картами монобанка, если лимитов нету по простым интернет операциям. ( Оплата отелей и аренда авто не учитываем и других мсс которые имеют спец. преимущество)
Я думаю что уровень безопасности использования карт моно выше среднего если брать все карты украинских банков. Но карты то можно по разному использовать (к примеру как скребок для лобового стекла
). Но в принципе если соблюдать элементарные правила безопасности при платежах, не "щелкать e6aлoм" то и вероятность потерь по картам мони будет миниалььна
почему нету лимитов?
к чему я это говорю? потому что, я работал в компаниях и компания хранят карты в открытом виде. Кучу разных барыг участвует при оплате карт, данные карт могут украсть. Простым языком, чтобы понятно, то кто-то кому позволяла совесть, то мог бы слил базу карт
Или например системный администратор будет держать обиду на кого-то и из-за этого продаст базу наших карт. По этому зачем рисковать?
а про злом, я вообще не говорю.
С точки зреня, монобанка можно было бы заявить что они очень рекомендуют использовать ТОЛЬКО динамический CVV. Но если операция на 2млн грн
пройдет по динамическому CCV, который активный в данный момент? то защита не пройдет.
Еще раз повторю: По этому зачем рисковать? проще, не использовать вообще. Или только еду покупать в супермаркетах. Сейчас есть белая карта, можно на одной хрнаить, а на другой платить.