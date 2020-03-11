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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 964965966967

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:14

  IMPRINTER написав:
  Вкладчик1234 написав:Приват - гос :)


згилно того же закона на который тут ссылаются в названии госбанка должно быть тоже обязательно употребляться слово "державный" у примата в названии нет слова державный - эначит он не госбанк? но при этом его уставник 100% принадлежит государству

Ви дезінформуєте громаду:
Стаття 15. Найменування банку
[...]
Додавати до свого найменування слово "державний", використовувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України має право лише державний банк.

Є принципова різниця між "має право" і "повинно бути".
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:22

klug

ну звыняйтэ )))
в любосм члучае ниодин закон не может запретить кому-то говрить так как он хочет .. мы не в суде и не в университете на экзамене ... все прекрасно поняли что имелось ввиду, когда газ был обозван госом )) в разговорной речи в одни и теже понятия вкладывается разный смысл, иностранных, российских, французских банков у нас тоже нет, но мы употребляем термин "иностранный банк" подразумевая под этим термином банк, контрольный пакет акций которого принадлежит иностранным банковским группам + есть такие понятия как де-факто и де-эре ... де-юре газ негос, де-факто гос ... он что частный? у него есть конкретный собственний который на него модет влиять? ... назвать Газ - это банк, акции которого на 99,9% принадлежать государству как-то много букаф будет. Даже по классифицации НБУ газ приват ощад и эксим в одной группе.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:51

Игого:))
По духу закона газмяс- гос
По букве - не гос.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:58

  guntherhouse777 написав:Игого:))
По духу закона газмяс- гос
По букве - не гос.


это всё фигня ... бонусы где :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 04:49

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:Flamingo
Как Вы считает безопасно пользоваться картами монобанка, если лимитов нету по простым интернет операциям. ( Оплата отелей и аренда авто не учитываем и других мсс которые имеют спец. преимущество)

Я думаю что уровень безопасности использования карт моно выше среднего если брать все карты украинских банков. Но карты то можно по разному использовать (к примеру как скребок для лобового стекла ;)). Но в принципе если соблюдать элементарные правила безопасности при платежах, не "щелкать e6aлoм" то и вероятность потерь по картам мони будет миниалььна



почему нету лимитов?

к чему я это говорю? потому что, я работал в компаниях и компания хранят карты в открытом виде. Кучу разных барыг участвует при оплате карт, данные карт могут украсть. Простым языком, чтобы понятно, то кто-то кому позволяла совесть, то мог бы слил базу карт :)

Или например системный администратор будет держать обиду на кого-то и из-за этого продаст базу наших карт. По этому зачем рисковать?

а про взлом, я вообще не говорю.

С точки зреня, монобанка можно было бы заявить что они очень рекомендуют использовать ТОЛЬКО динамический CVV. Но если операция на 2млн грн пройдет по динамическому CCV, который активный в данный момент? то защита не пройдет.

Еще раз повторю: По этому зачем рисковать? проще, не использовать вообще. Или только еду покупать в супермаркетах. Сейчас есть белая карта, можно на одной хрнаить, а на другой платить.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:34

Re: Укрексiмбанк

...и шапочку из фольги носить не забывать ;)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:50

Re: Укрексiмбанк

Причем шапочка должна быть с надписью monobank, а то работать не будет :)

Вот серьезно не понимаю регулярных сообщений от proftpd66 на тему небезопасности monobank, в то время как по сути все банки находятся примерно в одном и том же положении. Это даже по недавней истории с двойными списаниями видно.

  proftpd66 написав:Или например системный администратор будет держать обиду на кого-то и из-за этого продаст базу наших карт. По этому зачем рисковать?

А еще Booking передает отелям данные карты, включая CVV, если предполагается снятие оплаты отелем, а не Booking, и обиженный сотрудник отеля может продать эти данные кому угодно.

  proftpd66 написав:Еще раз повторю: По этому зачем рисковать? проще, не использовать вообще.

Правильно, проще картами не пользоваться вообще.
Востаннє редагувалось ingtrans в Чет 12 бер, 2020 08:55, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:53

  maxim2014 написав:...и шапочку из фольги носить не забывать ;)

Не просто ж шапочку
Ещё нуна её обязательно заземлить, т.е. пропустить медный проводок от шапочки до самой-самой земли, и так, шобы хвостик в 10..15см волочился по той самой земле :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:31

  ingtrans написав:Причем шапочка должна быть с надписью monobank, а то работать не будет :)

Вот серьезно не понимаю регулярных сообщений от proftpd66 на тему небезопасности monobank, в то время как по сути все банки находятся примерно в одном и том же положении. Это даже по недавней истории с двойными списаниями видно.


У меня есть много знакомых випов и не випов, который, не открывают карты в монобанке с 2017 года, считая что нет безопасности.

если Вы представитель монобанка, то Вам надо думать о том как заставить випов уйти из гос-ов в монобанк. А так получается что Вы теряете клиентов танкистов. Мне точно не нужно думать о том как показать доверия к випам, чтобы они подсчитали монобанк самый безопасный банк. :roll:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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