згилно того же закона на который тут ссылаются в названии госбанка должно быть тоже обязательно употребляться слово "державный" у примата в названии нет слова державный - эначит он не госбанк? но при этом его уставник 100% принадлежит государству
Ви дезінформуєте громаду:
Стаття 15. Найменування банку [...] Додавати до свого найменування слово "державний", використовувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України має право лише державний банк.
ну звыняйтэ ))) в любосм члучае ниодин закон не может запретить кому-то говрить так как он хочет .. мы не в суде и не в университете на экзамене ... все прекрасно поняли что имелось ввиду, когда газ был обозван госом )) в разговорной речи в одни и теже понятия вкладывается разный смысл, иностранных, российских, французских банков у нас тоже нет, но мы употребляем термин "иностранный банк" подразумевая под этим термином банк, контрольный пакет акций которого принадлежит иностранным банковским группам + есть такие понятия как де-факто и де-эре ... де-юре газ негос, де-факто гос ... он что частный? у него есть конкретный собственний который на него модет влиять? ... назвать Газ - это банк, акции которого на 99,9% принадлежать государству как-то много букаф будет. Даже по классифицации НБУ газ приват ощад и эксим в одной группе.
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proftpd66 написав:Flamingo Как Вы считает безопасно пользоваться картами монобанка, если лимитов нету по простым интернет операциям. ( Оплата отелей и аренда авто не учитываем и других мсс которые имеют спец. преимущество)
Я думаю что уровень безопасности использования карт моно выше среднего если брать все карты украинских банков. Но карты то можно по разному использовать (к примеру как скребок для лобового стекла ). Но в принципе если соблюдать элементарные правила безопасности при платежах, не "щелкать e6aлoм" то и вероятность потерь по картам мони будет миниалььна
почему нету лимитов?
к чему я это говорю? потому что, я работал в компаниях и компания хранят карты в открытом виде. Кучу разных барыг участвует при оплате карт, данные карт могут украсть. Простым языком, чтобы понятно, то кто-то кому позволяла совесть, то мог бы слил базу карт
Или например системный администратор будет держать обиду на кого-то и из-за этого продаст базу наших карт. По этому зачем рисковать?
а про взлом, я вообще не говорю.
С точки зреня, монобанка можно было бы заявить что они очень рекомендуют использовать ТОЛЬКО динамический CVV. Но если операция на 2млн грн пройдет по динамическому CCV, который активный в данный момент? то защита не пройдет.
Еще раз повторю: По этому зачем рисковать? проще, не использовать вообще. Или только еду покупать в супермаркетах. Сейчас есть белая карта, можно на одной хрнаить, а на другой платить.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Причем шапочка должна быть с надписью monobank, а то работать не будет
Вот серьезно не понимаю регулярных сообщений от proftpd66 на тему небезопасности monobank, в то время как по сути все банки находятся примерно в одном и том же положении. Это даже по недавней истории с двойными списаниями видно.
proftpd66 написав:Или например системный администратор будет держать обиду на кого-то и из-за этого продаст базу наших карт. По этому зачем рисковать?
А еще Booking передает отелям данные карты, включая CVV, если предполагается снятие оплаты отелем, а не Booking, и обиженный сотрудник отеля может продать эти данные кому угодно.
proftpd66 написав:Еще раз повторю: По этому зачем рисковать? проще, не использовать вообще.
Правильно, проще картами не пользоваться вообще.
Востаннє редагувалось ingtrans в Чет 12 бер, 2020 08:55, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans написав:Причем шапочка должна быть с надписью monobank, а то работать не будет
Вот серьезно не понимаю регулярных сообщений от proftpd66 на тему небезопасности monobank, в то время как по сути все банки находятся примерно в одном и том же положении. Это даже по недавней истории с двойными списаниями видно.
У меня есть много знакомых випов и не випов, который, не открывают карты в монобанке с 2017 года, считая что нет безопасности.
если Вы представитель монобанка, то Вам надо думать о том как заставить випов уйти из гос-ов в монобанк. А так получается что Вы теряете клиентов танкистов. Мне точно не нужно думать о том как показать доверия к випам, чтобы они подсчитали монобанк самый безопасный банк.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!