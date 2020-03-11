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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 11:08
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Додано: Чет 12 бер, 2020 12:22
Ліпше, шоп той дріт був товщиною хоча б з палець, тоді можна ним не лише волочити, а й пахати, ну не дарма ж у таке наряжатися ))...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
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