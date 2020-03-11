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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 965966967968

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:08

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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:22

  clientage написав:
  maxim2014 написав:...и шапочку из фольги носить не забывать ;)

Не просто ж шапочку
Ещё нуна её обязательно заземлить, т.е. пропустить медный проводок от шапочки до самой-самой земли, и так, шобы хвостик в 10..15см волочился по той самой земле :mrgreen: :mrgreen:

Ліпше, шоп той дріт був товщиною хоча б з палець, тоді можна ним не лише волочити, а й пахати, ну не дарма ж у таке наряжатися ))...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
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