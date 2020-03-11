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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 965966967968

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:08

не приходит со вчерашнего дня одноразовый пароль на вход в моб-версию энтер-эксима ...
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:22

  clientage написав:
  maxim2014 написав:...и шапочку из фольги носить не забывать ;)

Не просто ж шапочку
Ещё нуна её обязательно заземлить, т.е. пропустить медный проводок от шапочки до самой-самой земли, и так, шобы хвостик в 10..15см волочился по той самой земле :mrgreen: :mrgreen:

Ліпше, шоп той дріт був товщиною хоча б з палець, тоді можна ним не лише волочити, а й пахати, ну не дарма ж у таке наряжатися ))...
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:58

Re: Укрексiмбанк

Сайт Эксимбонуса висит, нельзя войти
Pater
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:01

  Pater написав:Сайт Эксимбонуса висит, нельзя войти

насчитывают небось ;)
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:05

Re: Укрексiмбанк

Завтра на рекорд выйдем - две недели без бонусов
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:32

  Stringer написав:Завтра на рекорд выйдем - две недели без бонусов


по моему бывало и дольше ...
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:33

Да у них по регламенту 14 дн на начисление :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 13:38

  clientage написав:Да у них по регламенту 14 дн на начисление :)


а 30 не хотите?
при чем 30 дней не от даты операции, а от даты клиринга ...

5.11. Бонусы начисляются в течении 30 календарных дней с момента проведения Платежной системой расчета с банком.

было 10 дней сначала .. потом год или 1,5 назад стало 30
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