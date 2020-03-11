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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 11:08
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Додано: Чет 12 бер, 2020 12:22
clientage написав: maxim2014 написав:
...и шапочку из фольги носить не забывать ;)
Не просто ж шапочку
Ещё нуна её обязательно заземлить, т.е. пропустить медный проводок от шапочки до самой-самой земли, и так, шобы хвостик в 10..15см волочился по той самой земле :mrgreen: :mrgreen:
Ліпше, шоп той дріт був товщиною хоча б з палець, тоді можна ним не лише волочити, а й пахати, ну не дарма ж у таке наряжатися ))...
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Додано: Чет 12 бер, 2020 12:58
Сайт Эксимбонуса висит, нельзя войти
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:01
Pater написав:
Сайт Эксимбонуса висит, нельзя войти
насчитывают небось
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:05
Завтра на рекорд выйдем - две недели без бонусов
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Stringer
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:32
Stringer написав:
Завтра на рекорд выйдем - две недели без бонусов
по моему бывало и дольше ...
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:33
Да у них по регламенту 14 дн на начисление
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 12 бер, 2020 13:38
clientage написав:
Да у них по регламенту 14 дн на начисление
а 30 не хотите?
при чем 30 дней не от даты операции, а от даты клиринга ...
5.11. Бонусы начисляются в течении 30 календарных дней с момента проведения Платежной системой расчета с банком.
было 10 дней сначала .. потом год или 1,5 назад стало 30
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- Подякував: 209 раз.
- Подякували: 5878 раз.
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9
5
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