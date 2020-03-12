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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 20:58
kreuz написав: Pater написав:
Я думаю, что можно начинать готовиться к закрытию программы
Скажіть це тим, хто щойно Платин назамовляв, а то й Інфінь. Це вони що їх і окупити не встигнуть?
Платина окупается за месяц (ну ладно, с учётом всех сопутствующих факторов - чуть больше). А вот инфинию я, хорошенько подумав, не взял именно из тех соображений, что точка равенства доходности в сравнении с платиной у неё наступает аж где-то месяце на 7-8 использования. Не чувствовал уверенности в таких далеких перспективах, хотя гипотетический расчёт на трехлетний срок давал очень привлекательную картину. Да ещё и обязательный оборот в 20к тоже иногда напрягал бы.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 21:06
Начислили за 1 марта 79грн.бонусов.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 21:45
провели сегодня Грицу,хороший мужик.Завтра новый пред.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Чет 12 бер, 2020 22:26
Мизантрóп написав:
провели сегодня Грицу,хороший мужик.Завтра новый пред.
да, за 1 марта есть !!
а бот молчит !
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IMPRINTER
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Додано: Чет 12 бер, 2020 22:36
IMPRINTER написав: Мизантрóп написав:
провели сегодня Грицу,хороший мужик.Завтра новый пред.
да, за 1 марта есть !!
а бот молчит !
Может мсье mustbe ничего не покупал 1-го.
Вот вам и пробел бота.
Дайте ему свои логин пароли к кабине - будут вам точнее данные
Бот работает, не завис, последний опрос 22:00
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curiousobro
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