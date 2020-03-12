RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 966967968969

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:58

  kreuz написав:
  Pater написав:Я думаю, что можно начинать готовиться к закрытию программы

Скажіть це тим, хто щойно Платин назамовляв, а то й Інфінь. Це вони що їх і окупити не встигнуть?

Платина окупается за месяц (ну ладно, с учётом всех сопутствующих факторов - чуть больше). А вот инфинию я, хорошенько подумав, не взял именно из тех соображений, что точка равенства доходности в сравнении с платиной у неё наступает аж где-то месяце на 7-8 использования. Не чувствовал уверенности в таких далеких перспективах, хотя гипотетический расчёт на трехлетний срок давал очень привлекательную картину. Да ещё и обязательный оборот в 20к тоже иногда напрягал бы.
M-Audio
 
Повідомлень: 1746
З нами з: 23.03.11
Подякував: 283 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:06

Начислили за 1 марта 79грн.бонусов. :D
DONALD
 
Повідомлень: 98
З нами з: 23.06.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:45

Re: Укрексiмбанк

провели сегодня Грицу,хороший мужик.Завтра новый пред.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3888
З нами з: 03.12.14
Подякував: 490 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:26

  Мизантрóп написав:провели сегодня Грицу,хороший мужик.Завтра новый пред.


да, за 1 марта есть !!
а бот молчит !
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37066
З нами з: 06.08.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 5878 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:36

  IMPRINTER написав:
  Мизантрóп написав:провели сегодня Грицу,хороший мужик.Завтра новый пред.


да, за 1 марта есть !!
а бот молчит !

Может мсье mustbe ничего не покупал 1-го.
Вот вам и пробел бота.

Дайте ему свои логин пароли к кабине - будут вам точнее данные :lol:

Бот работает, не завис, последний опрос 22:00
curiousobro
 
Повідомлень: 2659
З нами з: 21.07.17
Подякував: 49 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:01

Бонусы: Начислили новые по 01.03.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 01.03.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло-500: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3656
З нами з: 27.12.17
Подякував: 89 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:18

Re: Укрексiмбанк

Гора родила мышь, блеать
Stringer
 
Повідомлень: 10756
З нами з: 23.01.13
Подякував: 313 раз.
Подякували: 1530 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:24

  M-Audio написав:
  kreuz написав:
  Pater написав:Я думаю, что можно начинать готовиться к закрытию программы

Скажіть це тим, хто щойно Платин назамовляв, а то й Інфінь. Це вони що їх і окупити не встигнуть?

Платина окупается за месяц (ну ладно, с учётом всех сопутствующих факторов - чуть больше). А вот инфинию я, хорошенько подумав, не взял именно из тех соображений, что точка равенства доходности в сравнении с платиной у неё наступает аж где-то месяце на 7-8 использования. Не чувствовал уверенности в таких далеких перспективах, хотя гипотетический расчёт на трехлетний срок давал очень привлекательную картину. Да ещё и обязательный оборот в 20к тоже иногда напрягал бы.

У кожного свій оборот. Мені й 10к регулярно напряжно робити без комуналі з Ексіма...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2309
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 966967968969
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ishvara, ukrprom2014, vollena71 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9200)
13.03.2020 13:05
EximBonus Bot (1318)
13.03.2020 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.