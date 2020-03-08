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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:01
Бонусы: Начислили новые по 08.03.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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mustbe
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:24
есть балы за первые числа марта
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:01
Бонусы: Начислили новые по 09.03.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3667
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 304 раз.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:41
Коммуналка похоже сдохла. Все время ошибка. Бонусы возвращаются.
Исчезла совсем.
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lel
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:45
коммуну убили! изверхи ! мне не хватило !
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:39
в кабине эксимбонуса убрали название торговой точки ?
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:29
velvet написав:
в кабине эксимбонуса убрали название торговой точки ?
да. они то убирают то добавляют
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- Повідомлень: 37068
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 209 раз.
- Подякували: 5878 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
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на тему
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