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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 967968969970

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:01

Бонусы: Начислили новые по 08.03.2020 ! Маркеты - Сильпо-500

Бонусы: Начислили новые по 08.03.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:24

есть балы за первые числа марта
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:01

Бонусы: Начислили новые по 09.03.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 09.03.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:41

Re: Укрексiмбанк

Коммуналка похоже сдохла. Все время ошибка. Бонусы возвращаются.
Исчезла совсем.
lel
 
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коммуну убили! изверхи ! мне не хватило !
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:39

в кабине эксимбонуса убрали название торговой точки ?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:29

  velvet написав:в кабине эксимбонуса убрали название торговой точки ?


да. они то убирают то добавляют
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IMPRINTER
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  #<1 ... 967968969970
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