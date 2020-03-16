Rozetka 0.5%. Неочікувано. Mcc 5399
Пропоную тут ділитись популярними магазами по яким не прилітає норм кешбек. В моєму випадку вигідніше було розрахуватись іншою карткою.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:37
Rozetka
Rozetka 0.5%. Неочікувано. Mcc 5399
Пропоную тут ділитись популярними магазами по яким не прилітає норм кешбек. В моєму випадку вигідніше було розрахуватись іншою карткою.
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:42
не надоело страдать с кєшбеком
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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