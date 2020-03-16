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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 968969970971

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:37

Rozetka

Rozetka 0.5%. Неочікувано. Mcc 5399
Пропоную тут ділитись популярними магазами по яким не прилітає норм кешбек. В моєму випадку вигідніше було розрахуватись іншою карткою.
Сергій
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:42

  Сергій написав:Rozetka 0.5%. Неочікувано. Mcc 5399
Пропоную тут ділитись популярними магазами по яким не прилітає норм кешбек. В моєму випадку вигідніше було розрахуватись іншою карткою.


не надоело страдать с кєшбеком
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:22

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прошу добавить боту отображать серты Фокстрот (недавно добавили, раньше таковых небыло)
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:01

Бонусы: Начислили новые по 11.03.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 11.03.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:30

  Сергій написав:Rozetka 0.5%. Неочікувано. Mcc 5399
Пропоную тут ділитись популярними магазами по яким не прилітає норм кешбек. В моєму випадку вигідніше було розрахуватись іншою карткою.

Так ми ж і ділимось, просто ви не читаєте viewtopic.php?p=4740210#p4740210
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:01

Бонусы: Начислили новые по 12.03.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 12.03.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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