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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:37
Rozetka 0.5%. Неочікувано. Mcc 5399
Пропоную тут ділитись популярними магазами по яким не прилітає норм кешбек. В моєму випадку вигідніше було розрахуватись іншою карткою.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 16:42
Сергій написав:
Rozetka 0.5%. Неочікувано. Mcc 5399
Пропоную тут ділитись популярними магазами по яким не прилітає норм кешбек. В моєму випадку вигідніше було розрахуватись іншою карткою.
не надоело страдать с кєшбеком
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 17:22
mustbe
прошу добавить боту отображать серты Фокстрот (недавно добавили, раньше таковых небыло)
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Додано: Пон 16 бер, 2020 19:01
Бонусы: Начислили новые по 11.03.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:30
Сергій написав:
Rozetka 0.5%. Неочікувано. Mcc 5399
Пропоную тут ділитись популярними магазами по яким не прилітає норм кешбек. В моєму випадку вигідніше було розрахуватись іншою карткою.
Так ми ж і ділимось, просто ви не читаєте viewtopic.php?p=4740210#p4740210
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:01
Бонусы: Начислили новые по 12.03.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Додано: Вів 17 бер, 2020 00:16
Сергій написав:
Rozetka 0.5%. Неочікувано. Mcc 5399
Пропоную тут ділитись популярними магазами по яким не прилітає норм кешбек. В моєму випадку вигідніше було розрахуватись іншою карткою
По Киеву 5399 у ВиЯр, кроме того плохой МСС у терминалов, которые дают участникам маркета Всі.Свої на Десятинной
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Додано: Вів 17 бер, 2020 01:19
Подскажите :
ситуация - если сразу в один и тот же день получить карту, добавить карту в EximBonus и сделать покупку по максимум.
вопрос - Бабиты будут начислены за эту покупку в день получения/активации карты и ее регистрации в EximBonus ?
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STIGA
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Додано: Вів 17 бер, 2020 02:08
STIGA написав:
Подскажите :
ситуация - если сразу в один и тот же день получить карту, добавить карту в EximBonus и сделать покупку по максимум.
вопрос - Бабиты будут начислены за эту покупку в день получения/активации карты и ее регистрации в EximBonus ?
да
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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