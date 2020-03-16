Добавил Фокстрот
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:03
Добавил Фокстрот
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:27
С утра на Тельмана (Киев) очередь в оперзал. Пускают до 10 чел. Валюту уже не выдают. Но письменно это подтвердить не хотят (
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:55
Re: Укрексiмбанк
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:01
Бонусы: Начислили новые по 14.03.2020 !
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:27
Нее. Мона ток руки помыть нашару
... делайте хоть что-нибудь!
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