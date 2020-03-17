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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 969970971972

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:03

  IMPRINTER написав:прошу добавить боту отображать серты Фокстрот (недавно добавили, раньше таковых небыло)

Добавил Фокстрот
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:27

С утра на Тельмана (Киев) очередь в оперзал. Пускают до 10 чел. Валюту уже не выдают. Но письменно это подтвердить не хотят (
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:55

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:Валюту уже не выдают.

Можно маски в Киеве взять на входе бесплатно.
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ukrprom2014
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Бонусы: Начислили новые по 14.03.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 14.03.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:27

  ukrprom2014 написав:
  clientage написав:Валюту уже не выдают.

Можно маски в Киеве взять на входе бесплатно.

Нее. Мона ток руки помыть нашару
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:26

clientage
В 10:00 девочка на Воровского перед входом раздавала.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:31

УкрЭксИм укакался :)

  ukrprom2014 написав:clientage
В 10:00 девочка на Воровского перед входом раздавала.

На Тельмана мужик, которому не выдали валютный депо пошел драться с охраной
Его увели внутрть и более часа он не показывается :)
Объясняют отсутствие валюты не прилётом самолёта из Штатофф... Отакая она независимая БС Неньки 8) :lol: :lol:
Евро удалось выцыганить :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:42

  clientage написав:
  ukrprom2014 написав:clientage
В 10:00 девочка на Воровского перед входом раздавала.

На Тельмана мужик, которому не выдали валютный депо пошел драться с охраной
Его увели внутрть и более часа он не показывается :)
Объясняют отсутствие валюты не прилётом самолёта из Штатофф... Отакая она независимая БС Неньки 8) :lol: :lol:
Евро удалось выцыганить :idea:
это не решение банка
никому не верю
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