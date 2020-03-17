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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:26
Грйс-мэн написав: curiousobro написав:
Сима вводит бесплатный SWIFT в пределах Украины из-за нехватки нала.(тыц
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Про "бесплатно" там ни слова
И правда, сорри. Только "без обмежень"
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curiousobro
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