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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 бер, 2020 18:01
Бонусы: Начислили новые по 19.03.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Додано: Нед 22 бер, 2020 18:02
Stringer написав:
Коллеги, а всем правильно начисли бонусы за 16-17 марта?
Мне начислили, так как будто я превысил 25000 по инфинити, но я за месяц потратил чуть больше 20... куда писать или звонить надо?
Ну у меня пока траты по инфиням чуть больше 18к и 19к - то есть за двадцатку еще не перешло - по 19 марта включительно начислено все правильно - 7%.
А в случае разночтений - я всегда пишу на мыло указанное на странице contact@bonus.eximb.com
- в рабочие дни отвечают обычно оперативно. Если вопрос сложный - берут паузу - в течении 3-4 дней отписываются повторно.
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Додано: Нед 22 бер, 2020 18:12
Stringer
Перепроверить по выписке бонуса, может операции февраля засчитали в марте. Было такое, письмо на кц с просьбой рассмотреть возможность исправления не корретного начисления бонусов, запросили чеки спорных операций, рассмотрели и удовлетворили просьбу, делов то - разница для системы - копейки.
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Додано: Нед 22 бер, 2020 19:58
Stringer написав:
Коллеги, а всем правильно начисли бонусы за 16-17 марта?
Мне начислили, так как будто я превысил 25000 по инфинити, но я за месяц потратил чуть больше 20... куда писать или звонить надо?
у меня все четко - перепроверте выписку - возможно как то траты февральские сыграли роль - но всегдла был учет по авторизации
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Додано: Пон 23 бер, 2020 13:01
Бонусы: Начислили новые по 20.03.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
-
mustbe
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1
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:52
есть депозит класичний строковий у $$ окончание 25.03
если я 25.03 ничего не буду делать, что произойдет?
1. лонгируется
2. упадет на карту
договор- стандартная простыня, бумажки с отказом от лонгации вроде нет
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v57
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Додано: Вів 24 бер, 2020 11:01
v57 написав:
есть депозит класичний строковий у $$ окончание 25.03
если я 25.03 ничего не буду делать, что произойдет?
1. лонгируется
2. упадет на карту
договор- стандартная простыня, бумажки с отказом от лонгации вроде нет
Читать придется. Потому как возможно три варианта:
1. Если автопролонгация включена - то первое.
2. Если выключена и в качества возврата указана карта - то второе.
3. Если выключена и в качества возврата не указана карта или текущий счет - упадет на технический счет в банке и будет ждать вашего прихода.
Как-то так.
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: Вів 24 бер, 2020 11:02
v57 - пролонгируется с действующими на 26.03 процентами
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Charter
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Додано: Вів 24 бер, 2020 11:08
Charter написав:v57
- пролонгируется с действующими на 26.03 процентами
от по тексту договора именно на это похоже
ладно, будем посмотреть.
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v57
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