Додано: Чет 26 бер, 2020 09:21

Вчера поднимал через горячку лимит на покупки.

Парень на горячке сказал, что "лимиты через интернет-банкинг устанавливаются и работают, только нужно ещё поднимать и "банкоматный лимит""

Т.к. был в дороге - расспросить и проверить подробно не смог.

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин