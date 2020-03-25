Вчера поднимал через горячку лимит на покупки.
Парень на горячке сказал, что "лимиты через интернет-банкинг устанавливаются и работают, только нужно ещё поднимать и "банкоматный лимит""
Т.к. был в дороге - расспросить и проверить подробно не смог.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 09:21
Вчера поднимал через горячку лимит на покупки.
Парень на горячке сказал, что "лимиты через интернет-банкинг устанавливаются и работают, только нужно ещё поднимать и "банкоматный лимит""
Т.к. был в дороге - расспросить и проверить подробно не смог.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 26 бер, 2020 09:28
Т.е. нуна не одну какуюто категорию менять, а сразу все, особенно "банкоматный лимит"?
Дело в том, шо в ИБ для новых карт просто не отображаются лимиты, меняй не меняй, а они не отображаются. Но по умолчанию меня устраивают -- 20К на инет для Платины.
... делайте хоть что-нибудь!
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