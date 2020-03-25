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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 973974975976

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:21

Вчера поднимал через горячку лимит на покупки.
Парень на горячке сказал, что "лимиты через интернет-банкинг устанавливаются и работают, только нужно ещё поднимать и "банкоматный лимит""
Т.к. был в дороге - расспросить и проверить подробно не смог.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:28

  Вкладчик1234 написав:Вчера поднимал через горячку лимит на покупки.
Парень на горячке сказал, что "лимиты через интернет-банкинг устанавливаются и работают, только нужно ещё поднимать и "банкоматный лимит""
Т.к. был в дороге - расспросить и проверить подробно не смог.

Т.е. нуна не одну какуюто категорию менять, а сразу все, особенно "банкоматный лимит"?
Дело в том, шо в ИБ для новых карт просто не отображаются лимиты, меняй не меняй, а они не отображаются. Но по умолчанию меня устраивают -- 20К на инет для Платины.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 973974975976
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