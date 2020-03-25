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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:13
Уважаемые форумчане, будет ли киш миш 5% при оплате картой нью кард на сайте розетка онлайн? Или посоветуйте другие варианты для получения кешбека. Спасибо
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marina_petrichuk2020
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Додано: Чет 26 бер, 2020 20:05
marina_petrichuk2020 написав:
при оплате картой нью кард
запитуйте таке на сайті УКрсиба
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greenozon
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