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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:13
Re: Укрексiмбанк
Уважаемые форумчане, будет ли киш миш 5% при оплате картой нью кард на сайте розетка онлайн? Или посоветуйте другие варианты для получения кешбека. Спасибо
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:05
Re: Укрексiмбанк
+50грн !
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:04
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