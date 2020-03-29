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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 974975976977

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:13

Re: Укрексiмбанк

Уважаемые форумчане, будет ли киш миш 5% при оплате картой нью кард на сайте розетка онлайн? Или посоветуйте другие варианты для получения кешбека. Спасибо
marina_petrichuk2020
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 20:05

Re: Укрексiмбанк

  marina_petrichuk2020 написав:при оплате картой нью кард

запитуйте таке на сайті УКрсиба
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Маркеты - Ашан-500: Уже есть !
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Уже есть !
Платежи - Коммуналка: Уже есть !

Техника - Комфи : Уже нет !
Техника - Алло-500,1000: Уже есть !
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 00:31

Господа, плата за обслуживание карты (1000грн за выпуск приватной платинум) пойдет в зачет месячных трат?
tano
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 01:15

  tano написав:Господа, плата за обслуживание карты (1000грн за выпуск приватной платинум) пойдет в зачет месячных трат?


нет конечно - это неторговая операция
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 08:01

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Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Уже есть !
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 09:01

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Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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