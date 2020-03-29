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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:13
Уважаемые форумчане, будет ли киш миш 5% при оплате картой нью кард на сайте розетка онлайн? Или посоветуйте другие варианты для получения кешбека. Спасибо
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marina_petrichuk2020
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Додано: Чет 26 бер, 2020 20:05
marina_petrichuk2020 написав:
при оплате картой нью кард
запитуйте таке на сайті УКрсиба
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greenozon
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 08:04
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Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
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Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Додано: Пон 30 бер, 2020 00:31
Господа, плата за обслуживание карты (1000грн за выпуск приватной платинум) пойдет в зачет месячных трат?
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tano
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Додано: Пон 30 бер, 2020 01:15
tano написав:
Господа, плата за обслуживание карты (1000грн за выпуск приватной платинум) пойдет в зачет месячных трат?
нет конечно - это неторговая операция
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Додано: Пон 30 бер, 2020 08:01
Бонусы: Начислили новые по 26.03.2020 !
Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Уже есть !
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- З нами з: 27.12.17
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- Подякували: 317 раз.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 09:01
Бонусы: Начислили новые по 26.03.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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- Повідомлень: 3751
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 317 раз.
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