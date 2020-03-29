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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 975976977978

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 19:01

Бонусы: Начислили новые по 29.03.2020 ! Маркеты - Сильпо-500

Бонусы: Начислили новые по 29.03.2020 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Уже есть !
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 20:57

Уважаемые коллеги! Может, кто-то в курсе, как у банка сейчас с выдачей небольших сумм в долларах? Спасибо.
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 21:09

Re: Укрексiмбанк

Annet_ написав:Уважаемые коллеги! Может, кто-то в курсе, как у банка сейчас с выдачей небольших сумм в долларах? Спасибо.
Харьков все выдает, предварительно заказав сумму.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 21:51

  Annet_ написав:Уважаемые коллеги! Может, кто-то в курсе, как у банка сейчас с выдачей небольших сумм в долларах? Спасибо.

Как мне "по секрету" сказал сотрудник банка - у них есть негласное распоряжение головного банка валюту не прятать, а стараться максимально обеспечивать выдачу валютных вкладов по сроку и по возможности обеспечивать выдачу с текущих счетов (то есть не уподобляться Альфе).
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 23:58

  Annet_ написав:Уважаемые коллеги! Может, кто-то в курсе, как у банка сейчас с выдачей небольших сумм в долларах? Спасибо.

Выдают по предварительному заказу без проблем.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 11:01

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Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 14:16

Re: Укрексiмбанк

Только с банка, депозиты не выдают сразу, даже учитывая, что заявление на выдачу пришел и написал позавчера, сегодня записали на среду (8.04), но я особо не спешу уже, передо мной женщина открывала депозит и мужчина получал в валюте перевод, так что что-то в кассе да есть.
NDV
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 19:58

  NDV написав:Только с банка, депозиты не выдают сразу, даже учитывая, что заявление на выдачу пришел и написал позавчера, сегодня записали на среду (8.04), но я особо не спешу уже, передо мной женщина открывала депозит и мужчина получал в валюте перевод, так что что-то в кассе да есть.
та в кассе у них ВСЕГДА всё есть. Но для "Членов Партии"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 02:12

Re: Укрексiмбанк

Можно ли как-то пополнить долларовый депо по безналу? Доллар на карте Ощада.
Или надо проходить круги ада с заказом валюты в Ощаде и потом ножками нести ее в Симу пополнять в кассе?
Andey
 
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