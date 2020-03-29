|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 кві, 2020 19:01
Бонусы: Начислили новые по 29.03.2020 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Уже есть !
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3771
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 01 кві, 2020 20:57
Уважаемые коллеги! Может, кто-то в курсе, как у банка сейчас с выдачей небольших сумм в долларах? Спасибо.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
-
Annet_
-
-
- Повідомлень: 361
- З нами з: 29.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 кві, 2020 21:09
Annet_ написав:Уважаемые коллеги! Может, кто-то в курсе, как у банка сейчас с выдачей небольших сумм в долларах? Спасибо.
Харьков все выдает, предварительно заказав сумму.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 452
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 кві, 2020 21:51
Annet_ написав:
Уважаемые коллеги! Может, кто-то в курсе, как у банка сейчас с выдачей небольших сумм в долларах? Спасибо.
Как мне "по секрету" сказал сотрудник банка - у них есть негласное распоряжение головного банка валюту не прятать, а стараться максимально обеспечивать выдачу валютных вкладов по сроку и по возможности обеспечивать выдачу с текущих счетов (то есть не уподобляться Альфе).
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 4360
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 947 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 кві, 2020 23:58
Annet_ написав:
Уважаемые коллеги! Может, кто-то в курсе, как у банка сейчас с выдачей небольших сумм в долларах? Спасибо.
Выдают по предварительному заказу без проблем.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 кві, 2020 11:01
Бонусы: Начислили новые по 30.03.2020 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3771
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 кві, 2020 14:16
Только с банка, депозиты не выдают сразу, даже учитывая, что заявление на выдачу пришел и написал позавчера, сегодня записали на среду (8.04), но я особо не спешу уже, передо мной женщина открывала депозит и мужчина получал в валюте перевод, так что что-то в кассе да есть.
-
NDV
-
-
- Повідомлень: 141
- З нами з: 09.06.19
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 кві, 2020 19:58
NDV написав:
Только с банка, депозиты не выдают сразу, даже учитывая, что заявление на выдачу пришел и написал позавчера, сегодня записали на среду (8.04), но я особо не спешу уже, передо мной женщина открывала депозит и мужчина получал в валюте перевод, так что что-то в кассе да есть.
та в кассе у них ВСЕГДА всё есть. Но для "Членов Партии"
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 кві, 2020 02:12
Можно ли как-то пополнить долларовый депо по безналу? Доллар на карте Ощада.
Или надо проходить круги ада с заказом валюты в Ощаде и потом ножками нести ее в Симу пополнять в кассе?
-
Andey
-
-
- Повідомлень: 1010
- З нами з: 18.02.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|