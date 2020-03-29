Додано: Сер 01 кві, 2020 20:57

Уважаемые коллеги! Может, кто-то в курсе, как у банка сейчас с выдачей небольших сумм в долларах? Спасибо.

+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/

Промо-код: DNVFS7A