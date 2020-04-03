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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 976977978979

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 10:07

Re: Укрексiмбанк

  Andrew75 написав:И ещё, если платить всё-же гривневой Укрэксима, какую валюту покупки лучше выбрать: гривны или доллары?

На iHerb выбираю доллары, даже когда оплачиваю гривневой картой (правда, не Укрэксимбанка). В этом случае нет двойной конвертации.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 17:48

Re: Укрексiмбанк

Andey написав:Можно ли как-то пополнить долларовый депо по безналу? Доллар на карте Ощада.
Или надо проходить круги ада с заказом валюты в Ощаде и потом ножками нести ее в Симу пополнять в кассе?
Тариф на безнал исходящий в Ощаде - 1% від суми, але не менше 500 грн., і не більше 14000 грн.
Соответсвенно лучше налом перенести. Сейчас Ощад уже принимает заказы и выдает проценты и тело вклада в валюте.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:38

Re: Укрексiмбанк

С этим карантином по првиватке проблематично обеспечить оборот на абонку в 1грн. Оплату коммуналки может кто рассматривал? Какие мнения?
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:41

  valya написав:С этим карантином по првиватке проблематично обеспечить оборот на абонку в 1грн. Оплату коммуналки может кто рассматривал? Какие мнения?

Коммуналка оборот обеспечит, но КБ там 0.5%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:52

  clientage написав:
  valya написав:С этим карантином по првиватке проблематично обеспечить оборот на абонку в 1грн. Оплату коммуналки может кто рассматривал? Какие мнения?

Коммуналка оборот обеспечит, но КБ там 0.5%

Под угрозой 600 гривен абонплаты, можно и кэшбэком пожертвовать чуть-чуть :-)
Сам думал в экстренных случаях "добирать" коммуналкой, когда решал, не взять ли инфинию. 20к таки многовато на регулярной основе. Хорошо, что не взял, сейчас реально "весело" было бы.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:57

  valya написав:С этим карантином по првиватке проблематично обеспечить оборот на абонку в 1грн.
особенно, когда другие банки по бесплатным кредиткам начинают давать акционные кешбеки большие чем тут.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:15

Re: Укрексiмбанк

Благодарю за понимание (про коммуналку).
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valya
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