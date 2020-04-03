На iHerb выбираю доллары, даже когда оплачиваю гривневой картой (правда, не Укрэксимбанка). В этом случае нет двойной конвертации.
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 10:07
Re: Укрексiмбанк
На iHerb выбираю доллары, даже когда оплачиваю гривневой картой (правда, не Укрэксимбанка). В этом случае нет двойной конвертации.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: П'ят 03 кві, 2020 17:48
Re: Укрексiмбанк
Тариф на безнал исходящий в Ощаде - 1% від суми, але не менше 500 грн., і не більше 14000 грн.
Соответсвенно лучше налом перенести. Сейчас Ощад уже принимает заказы и выдает проценты и тело вклада в валюте.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:38
Re: Укрексiмбанк
С этим карантином по првиватке проблематично обеспечить оборот на абонку в 1грн. Оплату коммуналки может кто рассматривал? Какие мнения?
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:41
Коммуналка оборот обеспечит, но КБ там 0.5%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:52
Под угрозой 600 гривен абонплаты, можно и кэшбэком пожертвовать чуть-чуть
Сам думал в экстренных случаях "добирать" коммуналкой, когда решал, не взять ли инфинию. 20к таки многовато на регулярной основе. Хорошо, что не взял, сейчас реально "весело" было бы.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 22:57
особенно, когда другие банки по бесплатным кредиткам начинают давать акционные кешбеки большие чем тут.
Додано: П'ят 03 кві, 2020 23:15
Re: Укрексiмбанк
Благодарю за понимание (про коммуналку).
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Додано: Суб 04 кві, 2020 14:02
Подскажите, оплата наложенным платежом на Новой почте входит в число операций, необходимых для обеспечения оборота по карточному счету?
Додано: Суб 04 кві, 2020 16:41
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