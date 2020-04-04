RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 978979980981>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 18:41

  AVF написав:Подскажите, можно карту Эксима пополнить p2p на выходных, чтобы деньги сразу зашли на карту. И где это сделать максимально дёшево?

можно
в приложении монобанка
J
 
Повідомлень: 4892
З нами з: 19.01.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 18:52

  AVF написав:Подскажите, можно карту Эксима пополнить p2p на выходных, чтобы деньги сразу зашли на карту. И где это сделать максимально дёшево?

Вы не уточнили два важных момента:
1. В каком тарифе ваша карта. Потому как к примеру депозитную карту или зарплатную карту пополнить бесплатно через р2р не получится никак. Сима возьмет свой комис. Если у вас частная карта то поаолнять можно с любого р2р сервиса гду бесплатные исходящие платежи для вашей карты донора - пумб онлайн, приложения форварда, мони и т.п.
2. Вы не написали что понимаете под словами "сразу зашли на карту". Тот возможно два варианта - первый "деньги провелись по счету" - этот вариант по р2р не возможен в принципе - деньги проведутся по счету через 1-3 дня после любого р2р. Другой вариант "перевод увеличил авторищационный остаток" - этот вариант работает практически приилюбом р2р, но прииннм возможен технический овердрафт и штрафные санкции за него
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4364
З нами з: 20.03.15
Подякував: 76 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 19:34

Flamingo

Карта - частная. Могу сбросить с Райфа или Форварда. Нужно поднять авторизованный остаток, чтобы заплатить
AVF
 
Повідомлень: 213
З нами з: 23.11.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 19:41

  AVF написав:Flamingo

Карта - частная. Могу сбросить с Райфа или Форварда. Нужно поднять авторизованный остаток, чтобы заплатить

Я б радив сьогодні "поповнити", а платити завтра, якщо можливо - це значно зменшить шанси влетіти на тех. овер.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4255
З нами з: 18.08.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:11

  klug написав:Я б радив сьогодні "поповнити", а платити завтра, якщо можливо - це значно зменшить шанси влетіти на тех. овер.

Который если и есть - то равен нулю.
Просто перекинуть свои с форварда через ИБ ил приложуху, и не париться
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3783
З нами з: 27.12.17
Подякував: 90 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:15

mustbe
Только у меня за 31 еще вчера уже был кб?
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1211
З нами з: 31.10.12
Подякував: 245 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:22

Re: Укрексiмбанк

mustbe написав:
  klug написав:Я б радив сьогодні "поповнити", а платити завтра, якщо можливо - це значно зменшить шанси влетіти на тех. овер.

Который если и есть - то равен нулю.
Просто перекинуть свои с форварда через ИБ ил приложуху, и не париться
Есть и вполне реальный, вроде 73% годовых. Два раза насчитывали после пополнения через кассу в пятницу. Траты в субботу. Провели пополнение понедельником, по счёту провелось в среду. Трата провелась вторником. Один день Овер.
lel
 
Повідомлень: 2522
З нами з: 10.12.13
Подякував: 981 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:31

  mustbe написав:
  klug написав:Я б радив сьогодні "поповнити", а платити завтра, якщо можливо - це значно зменшить шанси влетіти на тех. овер.

Который если и есть - то равен нулю.
Просто перекинуть свои с форварда через ИБ ил приложуху, и не париться

Життя навчить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4255
З нами з: 18.08.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 21:56

  klug написав:Життя навчить.

Ну, не знаю.
Несколько лет уже пополняю приватку по п2п и сразу же иду тратить.
Пока не навчило
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3783
З нами з: 27.12.17
Подякував: 90 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 22:01

Бонусы: Начислили новые по 31.03.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 31.03.2020 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3783
З нами з: 27.12.17
Подякував: 90 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 978979980981>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24902)
04.04.2020 22:07
EximBonus Bot (1387)
04.04.2020 22:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.