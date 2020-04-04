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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 кві, 2020 18:41
AVF написав:
Подскажите, можно карту Эксима пополнить p2p на выходных, чтобы деньги сразу зашли на карту. И где это сделать максимально дёшево?
можно
в приложении монобанка
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Додано: Суб 04 кві, 2020 18:52
AVF написав:
Подскажите, можно карту Эксима пополнить p2p на выходных, чтобы деньги сразу зашли на карту. И где это сделать максимально дёшево?
Вы не уточнили два важных момента:
1. В каком тарифе ваша карта. Потому как к примеру депозитную карту или зарплатную карту пополнить бесплатно через р2р не получится никак. Сима возьмет свой комис. Если у вас частная карта то поаолнять можно с любого р2р сервиса гду бесплатные исходящие платежи для вашей карты донора - пумб онлайн, приложения форварда, мони и т.п.
2. Вы не написали что понимаете под словами "сразу зашли на карту". Тот возможно два варианта - первый "деньги провелись по счету" - этот вариант по р2р не возможен в принципе - деньги проведутся по счету через 1-3 дня после любого р2р. Другой вариант "перевод увеличил авторищационный остаток" - этот вариант работает практически приилюбом р2р, но прииннм возможен технический овердрафт и штрафные санкции за него
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Додано: Суб 04 кві, 2020 19:34
Flamingo
Карта - частная. Могу сбросить с Райфа или Форварда. Нужно поднять авторизованный остаток, чтобы заплатить
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AVF
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Додано: Суб 04 кві, 2020 19:41
AVF написав:Flamingo
Карта - частная. Могу сбросить с Райфа или Форварда. Нужно поднять авторизованный остаток, чтобы заплатить
Я б радив сьогодні "поповнити", а платити завтра, якщо можливо - це значно зменшить шанси влетіти на тех. овер.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 21:11
klug написав:
Я б радив сьогодні "поповнити", а платити завтра, якщо можливо - це значно зменшить шанси влетіти на тех. овер.
Который если и есть - то равен нулю.
Просто перекинуть свои с форварда через ИБ ил приложуху, и не париться
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Додано: Суб 04 кві, 2020 21:15
mustbe
Только у меня за 31 еще вчера уже был кб?
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Додано: Суб 04 кві, 2020 21:22
mustbe написав: klug написав:
Я б радив сьогодні "поповнити", а платити завтра, якщо можливо - це значно зменшить шанси влетіти на тех. овер.
Который если и есть - то равен нулю.
Просто перекинуть свои с форварда через ИБ ил приложуху, и не париться
Есть и вполне реальный, вроде 73% годовых. Два раза насчитывали после пополнения через кассу в пятницу. Траты в субботу. Провели пополнение понедельником, по счёту провелось в среду. Трата провелась вторником. Один день Овер.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 21:31
mustbe написав: klug написав:
Я б радив сьогодні "поповнити", а платити завтра, якщо можливо - це значно зменшить шанси влетіти на тех. овер.
Который если и есть - то равен нулю.
Просто перекинуть свои с форварда через ИБ ил приложуху, и не париться
Життя навчить.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Суб 04 кві, 2020 21:56
klug написав:
Життя навчить.
Ну, не знаю.
Несколько лет уже пополняю приватку по п2п и сразу же иду тратить.
Пока не навчило
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Додано: Суб 04 кві, 2020 22:01
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