Речь точно идёт о приватке ?
Да и вопрос был про безнальное пополнение, а не про нал.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 кві, 2020 22:02
Речь точно идёт о приватке ?
Да и вопрос был про безнальное пополнение, а не про нал.
Додано: Суб 04 кві, 2020 22:05
По некоторым причинам - я сейчас не каждый день хожу в гастроном. )
Если видите пропуск - маякуйте, сюда или в тему бота
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