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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 978979980981

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 22:02

  lel написав:Есть и вполне реальный, вроде 73% годовых. Два раза насчитывали после пополнения через кассу в пятницу. Траты в субботу. Провели пополнение понедельником, по счёту провелось в среду. Трата провелась вторником. Один день Овер.

Речь точно идёт о приватке ?
Да и вопрос был про безнальное пополнение, а не про нал.
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 22:05

  valya написав:mustbe
Только у меня за 31 еще вчера уже был кб?

По некоторым причинам - я сейчас не каждый день хожу в гастроном. )
Если видите пропуск - маякуйте, сюда или в тему бота
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 22:42

  lel написав:
mustbe написав:
  klug написав:Я б радив сьогодні "поповнити", а платити завтра, якщо можливо - це значно зменшить шанси влетіти на тех. овер.

Который если и есть - то равен нулю.
Просто перекинуть свои с форварда через ИБ ил приложуху, и не париться
Есть и вполне реальный, вроде 73% годовых. Два раза насчитывали после пополнения через кассу в пятницу. Траты в субботу. Провели пополнение понедельником, по счёту провелось в среду. Трата провелась вторником. Один день Овер.


Овер є і в приватному, і в депозитному тарифі?
V2
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 12:44

  mustbe написав:
  lel написав:Есть и вполне реальный, вроде 73% годовых. Два раза насчитывали после пополнения через кассу в пятницу. Траты в субботу. Провели пополнение понедельником, по счёту провелось в среду. Трата провелась вторником. Один день Овер.

Речь точно идёт о приватке ?
Да и вопрос был про безнальное пополнение, а не про нал.

Депозитный пакет. Поэтому только нал. Овер возникал только после пятничного пополнения. Сейчас прошу провести постирование сразу и пополняю в пятницу до 12-13 часов и более не попадал.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:08

  V2 написав:Овер є і в приватному, і в депозитному тарифі?

В новых тарифах отсутствует прямой пункт о % за овер. https://www.eximb.com/assets/files/down ... 2-2020.pdf
Есть только сноска:2. У разі відсутності у цьому Тарифному пакеті розмірів комісійної винагороди за певні Банківські послуги, оплата комісійної
винагороди за надання відповідних послуг здійснюється за загальними тарифами комісійної винагороди на банківські послуги Банку,
затвердженими Банком.
В УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ТА НШИХ ПОСЛУГ https://www.eximb.com/assets/files/ofer ... 032020.pdf Присутствует пункт о тех овере, но % так же не указан.
уг.
9.4. У випадках виникнення Технічної заборгованості Клієнт зобов’язаний щоразу
погашати таку заборгованість у повному обсязі у день її виникнення. Для цілей погашення Технічної заборгованості Клієнт зобов’язаний у зазначений термін забезпечити наявність на відповідних Карткових рахунках коштів у сумах, достатніх для повного її погашення, або здійснити її погашення у будь-який інший спосіб, дозволений чинним законодавством України
lel
 
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