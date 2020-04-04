Речь точно идёт о приватке ?
Да и вопрос был про безнальное пополнение, а не про нал.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 кві, 2020 22:02
Речь точно идёт о приватке ?
Да и вопрос был про безнальное пополнение, а не про нал.
Додано: Суб 04 кві, 2020 22:05
По некоторым причинам - я сейчас не каждый день хожу в гастроном. )
Если видите пропуск - маякуйте, сюда или в тему бота
Додано: Суб 04 кві, 2020 22:42
Овер є і в приватному, і в депозитному тарифі?
Додано: Нед 05 кві, 2020 12:44
Депозитный пакет. Поэтому только нал. Овер возникал только после пятничного пополнения. Сейчас прошу провести постирование сразу и пополняю в пятницу до 12-13 часов и более не попадал.
Додано: Нед 05 кві, 2020 13:08
В новых тарифах отсутствует прямой пункт о % за овер.
Есть только сноска:2. У разі відсутності у цьому Тарифному пакеті розмірів комісійної винагороди за певні Банківські послуги, оплата комісійної
винагороди за надання відповідних послуг здійснюється за загальними тарифами комісійної винагороди на банківські послуги Банку,
затвердженими Банком.
В УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ТА НШИХ ПОСЛУГ
уг.
9.4. У випадках виникнення Технічної заборгованості Клієнт зобов’язаний щоразу
погашати таку заборгованість у повному обсязі у день її виникнення. Для цілей погашення Технічної заборгованості Клієнт зобов’язаний у зазначений термін забезпечити наявність на відповідних Карткових рахунках коштів у сумах, достатніх для повного її погашення, або здійснити її погашення у будь-який інший спосіб, дозволений чинним законодавством України
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