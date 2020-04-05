Речь точно идёт о приватке ?
Да и вопрос был про безнальное пополнение, а не про нал.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 кві, 2020 22:02
Речь точно идёт о приватке ?
Да и вопрос был про безнальное пополнение, а не про нал.
Додано: Суб 04 кві, 2020 22:05
По некоторым причинам - я сейчас не каждый день хожу в гастроном. )
Если видите пропуск - маякуйте, сюда или в тему бота
Додано: Суб 04 кві, 2020 22:42
Овер є і в приватному, і в депозитному тарифі?
Додано: Нед 05 кві, 2020 12:44
Депозитный пакет. Поэтому только нал. Овер возникал только после пятничного пополнения. Сейчас прошу провести постирование сразу и пополняю в пятницу до 12-13 часов и более не попадал.
Додано: Нед 05 кві, 2020 13:08
В новых тарифах отсутствует прямой пункт о % за овер.
Есть только сноска:2. У разі відсутності у цьому Тарифному пакеті розмірів комісійної винагороди за певні Банківські послуги, оплата комісійної
винагороди за надання відповідних послуг здійснюється за загальними тарифами комісійної винагороди на банківські послуги Банку,
затвердженими Банком.
В УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ТА НШИХ ПОСЛУГ
уг.
9.4. У випадках виникнення Технічної заборгованості Клієнт зобов’язаний щоразу
погашати таку заборгованість у повному обсязі у день її виникнення. Для цілей погашення Технічної заборгованості Клієнт зобов’язаний у зазначений термін забезпечити наявність на відповідних Карткових рахунках коштів у сумах, достатніх для повного її погашення, або здійснити її погашення у будь-який інший спосіб, дозволений чинним законодавством України
2.1.46. Технічна заборгованість – грошова заборгованість Клієнта перед Банком,
яка виникає у результаті проведення розрахунково-касових операцій за Картковими
рахунками, у тому числі, із застосуванням Карток, у зв’язку з тим, що сума таких операцій перевищує розміри Витратних сум за відповідними рахунками (зокрема, у випадках, коли операції здійснюються без Авторизації, коли розрахунки за операціями виконуються у валюті, відмінній від валюти таких рахунків тощо). Розмір Технічної заборгованості складає різницю між сумою відповідних операцій за Картковими рахунками та розмірами Витратних сум за такими рахунками. Виникнення Технічної заборгованості допускається згідно з Правилами платіжних систем та підтверджується інформацією з Процесингової системи.
P.S. Так и не понял, в новых тарифах за овер наказывают или нет.
Додано: Нед 05 кві, 2020 14:05
Re: Укрексiмбанк
Приветствую. Появился новый магазин Дніпро-М (инструмент и т.д.). Планирую крупную покупку. Пробую тестовую покупку. Можно ли как-то уже узнать мсс еще до начисления кб? Может кто уже протестировал сей маг?
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Додано: Нед 05 кві, 2020 15:29
Позвонить на горячую линию и спросить mcc-код. Или оплатить картой другого банка, по которой виден mcc-код в интернет-банкинге.
Додано: Нед 05 кві, 2020 15:33
стандартная схема: 1) делаете покупку на маленькую сумму и уточняете МСС в КЦ, либо картой Альфы и сами видите код
2) рассчитываетесь картой на которой не хватает средств для этого рассчёта и узнаёте в КЦ код МСС по неуспешной транзакции
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Додано: Нед 05 кві, 2020 15:47
Re: Укрексiмбанк
antey, velvet, благодарю.
Тестовая покупка, звонок на кц банка, допрос (с пристрастием - +кодовое слово). Узнаю мсс - 5211. В списках исключений и пониженных % - нет.
Вроде можна пользовать, точнее после покупки и получения кб.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 12:01
Бонусы: Начислили новые по 01.04.2020 !
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