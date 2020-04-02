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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979980981982

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:18

Бонусы: Начислили новые по 02.04.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 02.04.2020 !
... тоже
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 12:26

  valya написав:antey, velvet, благодарю.
Тестовая покупка, звонок на кц банка, допрос (с пристрастием - +кодовое слово). Узнаю мсс - 5211. В списках исключений и пониженных % - нет.
Вроде можна пользовать, точнее после покупки и получения кб.

еще можно через интернет - магаз с отменой, у магазина точно такие процессы отлажены
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 13:01

Бонусы: Начислили новые по 02.04.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 02.04.2020 !

Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
mustbe
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  #<1 ... 979980981982
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