Бонусы: Начислили новые по 02.04.2020 !
... тоже
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:18
Бонусы: Начислили новые по 02.04.2020 !
Бонусы: Начислили новые по 02.04.2020 !
... тоже
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:26
еще можно через интернет - магаз с отменой, у магазина точно такие процессы отлажены
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:01
Бонусы: Начислили новые по 02.04.2020 !
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