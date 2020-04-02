|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:18
Бонусы: Начислили новые по 02.04.2020 !
... тоже
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30963
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2471 раз.
- Подякували: 3604 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:26
valya написав:
antey, velvet, благодарю.
Тестовая покупка, звонок на кц банка, допрос (с пристрастием - +кодовое слово). Узнаю мсс - 5211. В списках исключений и пониженных % - нет.
Вроде можна пользовать, точнее после покупки и получения кб.
еще можно через интернет - магаз с отменой, у магазина точно такие процессы отлажены
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 101
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:01
Бонусы: Начислили новые по 02.04.2020 !
Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3790
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 кві, 2020 14:09
Кто знает, что за операция по карточному счету светится в Enter EXIM: "CI Loan Retail Current Due Norm"?
-
XsanyaX
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 28.02.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:24
XsanyaX написав:
Кто знает, что за операция по карточному счету светится в Enter EXIM: "CI Loan Retail Current Due Norm"?
Це у вас кредитка. У кінці місяця так розбивається сума у пільговому періоді на мін. платіж (без відсотків) решту тіла боргу (у мене обидві показуються по два рази). Тобто це не ральна операція, а чисто технічний статус поточної заборгованості.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4256
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|