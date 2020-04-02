Бонусы: Начислили новые по 02.04.2020 !
... тоже
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:18
Бонусы: Начислили новые по 02.04.2020 !
Бонусы: Начислили новые по 02.04.2020 !
... тоже
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:26
еще можно через интернет - магаз с отменой, у магазина точно такие процессы отлажены
Додано: Пон 06 кві, 2020 13:01
Бонусы: Начислили новые по 02.04.2020 !
Додано: Пон 06 кві, 2020 14:09
Кто знает, что за операция по карточному счету светится в Enter EXIM: "CI Loan Retail Current Due Norm"?
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:24
Це у вас кредитка. У кінці місяця так розбивається сума у пільговому періоді на мін. платіж (без відсотків) решту тіла боргу (у мене обидві показуються по два рази). Тобто це не ральна операція, а чисто технічний статус поточної заборгованості.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:48
Підкажіть, транзитні ще працюють у цій шаразі? В п'ятницю під вечір відправи сюди СЕП, але досі нічого так і не зайшло. Знову відділення тупить? Ніби ж не курячий вірус...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:58
Тож отправляю через транзитный и чото стало тормозить последние недели 3 шоли.
Похоже они не торопятся зачислять пятничные приходы в конце дня, придерживая денюжку на выходные
Седня пришла смс-ка о зачислении СЭПа после 18:00
... делайте хоть что-нибудь!
|